21.05.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 21 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Зірки радять уникати великих та відповідальних справ. Краще відпочити та набратися сил. Нехай це виглядає як ліньки, але спокійний день допоможе вам відновити енергію.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Досягнення Овна багато в чому залежатимуть від того, з якої ноги він підвівся з ліжка вранці. А точніше, у якому саме настрої він підвівся. Хоча його енергія не фонтанує на всі боки, проте, її запас дуже великий. А в яке русло буде спрямована вся ця могутня сила, залежить від позитивного чи негативного настрою Овна. Якщо він вибере позитив, то не пошкодує: за його допомогою він здатний творити чудеса!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець по відношенню до своїх близьких і друзів буде налаштований благодушно і трохи заступничо. Йому захочеться дбати про них, як дітей, опікуватися, допомагати і застерігати від помилок. За всієї щирості його намірів близькі люди можуть бути не в захваті від того, що Телець вчить їх як жити. Тому зірки радять Тельцю пом'якшувати свій менторський тон, не виходячи за межі звичайних дружніх порад.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Найкраще, що можуть зробити Близнюки, це провести час зі своїми найближчими та улюбленими людьми – з батьками та з дітьми. Зірки радять Близнюкам влаштувати для них маленький сюрприз, наприклад, організувати невелике свято, поїздку в планетарій або похід у кафе. D налаштовані на одну хвилю, ваші біоритми збігаються, і ви маєте відмінний шанс отримати справжню насолоду від суспільства один одного. А заразом – завести розмову про щось, про що іншим часом не наважувалися поговорити.

Рак (22 червня – 23 липня)

У Раку прокинеться великий оратор! Ну, якщо й не великий, то хоча б непоганий. Раку буде що сказати і він зуміє вдягнути свої слова в переконливу форму, правда, протягом дня він може постійно стикатися з тим, що оточуючі не налаштовані слухати його вічно. По-справжньому знайти вихід емоціям і словам Рак зможе лише увечері, у родинному колі та друзів. Зірки радять йому організувати вечірку, де він зможе висловити все, що накипіло в нього на душі!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Ніщо не змусить Лева згорнути зі свого шляху! Що б він не задумав, до якої б мети не йшов, його практично неможливо відволікти або тим більше спантеличити. Через це оточуючим, особливо тим, хто намагається покомандувати Левом, може здаватися, що він як ніколи самовпевнений і впертий. Насправді Лев просто впевнений у тому, що робить, на всі сто відсотків. Також як і в тому, що ніхто не впорається з будь-яким завданням краще за нього.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва має бути готова до несподіваних поворотів! Втім, навіть якщо вона наперед спланувала цей день, від неї не потрібно відмовитися від намічених завдань та цілей. Так, її плани можуть змінитися, проте натомість ситуація відкриє перед нею нові можливості. Якщо Діва виявить гнучкість і стане вперто чіплятися за старий план дій, вона зможе вчасно зорієнтуватися у новій обстановці і користуватися подарунками долі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть зіткнутися з непоступливістю та різкістю оточуючих, особливо колег по роботі. На щастя, самі вони матимуть гнучкість і дипломатичність за двох, а тому здатні згладити гострі кути і погасити конфлікт ще в зародку. Взагалі, дипломатичність і делікатність Терезів буде вигідно виділяти їх на загальному тлі, забезпечуючи їм симпатії осіб протилежної статі, друзів і навіть начальства.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон у колі навіть малознайомих людей почуватиметься як риба у воді – його соціальна активність б'є ключем! Зірки радять не зациклюватися на своєму звичному колі спілкування та урізноманітнити його новими знайомствами. Чим більше нових осіб зустріне Скорпіон на своїй дорозі, тим більше шансів за те, що він знайде по-справжньому цікавих і потрібних йому людей.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець буде налаштований наполегливо, як ніколи, і націлений лише на перемогу! Навіть якщо в якійсь справі він зазнав краху, Стрілець повторюватиме спроби знову і знову, доки не досягне успіху. Час ухвалення рішень пройшов, Стрільцю необхідно діяти. Зірки кажуть, що проти його натиску не встоїть жодна фортеця. Щоправда, чим серйозніша мета, що стоїть перед Стрільцем, тим довше триватиме її облога.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу корисно трохи побути у ролі гуру, тому зірки радять йому провести цей день у колі людей, молодших за віком, нижче за статусом чи рівнем професіоналізму. Інакше кажучи – серед тих, хто буде налаштований вислуховувати повчальні історії Козерога і навіть зможе отримати з них практичну користь. Це благотворно позначиться і на самому Козерозі, і на його слухачах, яким Козеріг здатний дати справді цінні поради.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій у будь-якій справі буде налаштований по-бойовому! День не схиляє його братися за дрібні проекти, і швидше за все, Водолій буде одержимий втіленням у життя глобальних, амбітних задумів. Навіть якщо не все складатиметься гладко, це його не збентежить: Водолій бачить мету, готовий до труднощів і знає, що його не змусять звернути з дороги. Слова «хочу» та «можу» для Водолія – синоніми, і горе тим людям, які цього не зрозуміють!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам представиться можливість обдумати якесь рішення, від якого надалі багато залежатиме. На щастя, Риби не налаштовані рубати з плеча, вони здатні ретельно зважити всі за і проти. Завдяки аналітичним здібностям, що загострилися в цей день, вони зуміють все продумати і передбачити. В результаті рішення, яке ухвалять Риби, буде застраховане від помилок.