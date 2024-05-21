Прогноз погоди у Харкові на 21 травня

День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
21 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вранці та вдень гроза.
Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.
Температура повітря: вночі 10–12° тепла, вдень 25–27°.
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Зірки радять уникати великих та відповідальних справ. Краще відпочити та набратися сил. Нехай це виглядає як ліньки, але спокійний день допоможе вам відновити енергію.
День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.
21 травня відзначається Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку.
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