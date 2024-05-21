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21.05.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 травня

День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вранці та вдень гроза.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря: вночі 10–12° тепла, вдень 25–27°.

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Народні прикмети

  • Якщо цього дня буде дощ – грибів буде багато.
  • Червоне небо ввечері віщує хорошу погоду.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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