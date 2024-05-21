21.05.2024 07:30 Рита Парфенова

21 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

21 травня відзначається Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку.

У 2001 році ЮНЕСКО ухвалила Загальну декларацію про культурне розмаїття, а у грудні 2002 року Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції 57/249 проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку.

Якщо звернутися до офіційних джерел, цей День надає можливість глибше усвідомити цінності культурного розмаїття та навчитися розвивати співпрацю між народами світу.



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Щороку 21 травня у багатьох країнах святкують Міжнародний день чаю. Це свято встановила Генеральна Асамблея ООН у 2019 році через економічні причини: останніми роками продаж чаю значно зменшився, що негативно вплинуло на фінансовий стан експортерів. Мета свята – підтримати інтерес до цього напою.

Чай є одним із найстаріших напоїв у світі. За легендою, один із перших китайських імператорів Шень Нун, який жив у III столітті до нашої ери, випадково занурив листя рослини в окріп і отримав чудовий відвар. Проте досі точаться суперечки щодо того, де вперше почали вирощувати та пити чай: у Китаї чи Індії. Обидві країни вважають себе батьківщиною цього тонізуючого напою. До Європи чай потрапив лише 400 років тому завдяки британцям, які ухвалили спеціальний «Чайний закон» для вигідної торгівлі цим екзотичним продуктом. У XVIII столітті, під час революцій та визвольних воєн, відбулася акція протесту під назвою «Бостонське чаювання», коли американці скинули в море партію англійського чаю. * * * Також 21 травня відзначають Всесвітній день медитації, започаткований у 2018 році з ініціативи ООН, щоб привернути увагу до медитації та її переваг. Медитація є особливим інструментом духовного просвітлення і рівноваги, що походить з буддистських вчень та практик. Її головна мета – трансформація свідомості, очищення від негативних думок та контроль внутрішнього «Я». Медитація допомагає справлятися з тривогою та стресами, а також знаходити вихід із складних ситуацій. Цього дня люди з усього світу збираються, щоб практикувати медитацію та ділитися своїм досвідом. Православні свята та прикмети дня За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени.

У народі цей день називався Оленин, Олена – Довгі льони, Олена Лляниця, або Олена Льоносійка. За традицією, у цей час завершувалося висівання хліба, і люди починали сіяти льон, коноплі, пізню пшеницю, овес.

Що не можна робити: бажати іншим зла, створювати конфліктні ситуації;

займатися важкою фізичною працею;

їсти масну їжу. За Юліанським календарем, 21 травня православна церква вшановує пам’ять євангеліста Іоанна Богослова.

У давнину в цей день пекли так звані обітні пироги, якими пригощали бідних сусідів, мандрівників і жебраків. Для цього виходили на дорогу і чекали на того, з ким можна було розділити такий пиріг. Якщо дорогою в цей час йшов бідняк чи мандрівник, це вважали добрим знаком.

Що не можна робити: потурати своїм слабкостям;

давати в борг, бо гроші можуть не повернути;

скаржитися на свою долю, щоб не приваблювати нещастя.

Також цього дня

1265 – народився Данте Аліг'єрі, італійський поет та мислитель, автор «Божественної комедії», творець італійської літературної мови.



1471 – народився Альбрехт Дюрер, німецький живописець та теоретик мистецтва епохи Відродження.



1502 – іспанський мореплавець Жуан да Нова, який перебуває на службі у португальців, відкриває острів Святої Єлени в Південній Атлантиці. У XVII столітті островом недовго володіли голландці, а 1659 року він став британської колонією. 1815 року сюди був засланий Наполеон I, де він і помер через шість років.

1831 – у Харкові побачив світ перший в Україні альманах — «Український альманах».

1853 – натураліст-самоучка Філіп Генрі Госсе виставив у лондонському Ріджерс-парку «Водний віварій» – по суті перший акваріум.



1859 – запуск годинника Біг Бен у Лондоні.



1892 – у Мілані відбулася прем'єра однієї з найбільш виконуваних опер у світі – «Паяци».



1904 – у Парижі засновано ФІФА – Міжнародну федерацію футболу.



1916 – у Великій Британії вперше у світовій практиці введено «літній» час.



1918 – у Києві представники різних партій сформували Українську національно-державну спілку.



1928 – Уолт Дісней отримав патент на монопольне використання образу Міккі-Мауса.



1937 – народилася Софіко Чіаурелі, грузинська актриса («Не горюй», «Хевсурська балада», «Мільйон у шлюбному кошику», «Шукайте жінку»).



1980 – у США відбулася прем'єра фільму «Імперія завдає удару у відповідь» із серії «Зоряні війни»



1982 – Фолклендська війна: Великобританія розпочала висадку морського десанту на Фолклендських островах.



1997 - у Вашингтоні американська компанія "Mattel", що продає по всьому світу мільйони ляльок Барбі, провела презентацію свого нового виробу - ляльки Бекі, "політкоректно" іменованої "частково непрацездатною подружкою Барбі". Подружка-калека продається в комплекті з інвалідним візком традиційного для виробів «Matell» рожевого кольору.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Костянтин, Михайло, Олена, Федір.



за Юліанським календарем: Адріан, Арсеній, Іван, Никифор, Пімен, Ян.