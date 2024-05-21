21 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

21 травня відзначається Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку.
У 2001 році ЮНЕСКО ухвалила Загальну декларацію про культурне розмаїття, а у грудні 2002 року Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції 57/249 проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку.
Якщо звернутися до офіційних джерел, цей День надає можливість глибше усвідомити цінності культурного розмаїття та навчитися розвивати співпрацю між народами світу.
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Щороку 21 травня у багатьох країнах святкують Міжнародний день чаю. Це свято встановила Генеральна Асамблея ООН у 2019 році через економічні причини: останніми роками продаж чаю значно зменшився, що негативно вплинуло на фінансовий стан експортерів. Мета свята – підтримати інтерес до цього напою.
1265 – народився Данте Аліг'єрі, італійський поет та мислитель, автор «Божественної комедії», творець італійської літературної мови.
1471 – народився Альбрехт Дюрер, німецький живописець та теоретик мистецтва епохи Відродження.
1502 – іспанський мореплавець Жуан да Нова, який перебуває на службі у португальців, відкриває острів Святої Єлени в Південній Атлантиці. У XVII столітті островом недовго володіли голландці, а 1659 року він став британської колонією. 1815 року сюди був засланий Наполеон I, де він і помер через шість років.
1831 – у Харкові побачив світ перший в Україні альманах — «Український альманах».
1853 – натураліст-самоучка Філіп Генрі Госсе виставив у лондонському Ріджерс-парку «Водний віварій» – по суті перший акваріум.
1859 – запуск годинника Біг Бен у Лондоні.
1892 – у Мілані відбулася прем'єра однієї з найбільш виконуваних опер у світі – «Паяци».
1904 – у Парижі засновано ФІФА – Міжнародну федерацію футболу.
1916 – у Великій Британії вперше у світовій практиці введено «літній» час.
1918 – у Києві представники різних партій сформували Українську національно-державну спілку.
1928 – Уолт Дісней отримав патент на монопольне використання образу Міккі-Мауса.
1937 – народилася Софіко Чіаурелі, грузинська актриса («Не горюй», «Хевсурська балада», «Мільйон у шлюбному кошику», «Шукайте жінку»).
1980 – у США відбулася прем'єра фільму «Імперія завдає удару у відповідь» із серії «Зоряні війни»
1982 – Фолклендська війна: Великобританія розпочала висадку морського десанту на Фолклендських островах.
1997 - у Вашингтоні американська компанія "Mattel", що продає по всьому світу мільйони ляльок Барбі, провела презентацію свого нового виробу - ляльки Бекі, "політкоректно" іменованої "частково непрацездатною подружкою Барбі". Подружка-калека продається в комплекті з інвалідним візком традиційного для виробів «Matell» рожевого кольору.
за Новоюліанським календарем: Костянтин, Михайло, Олена, Федір.
за Юліанським календарем: Адріан, Арсеній, Іван, Никифор, Пімен, Ян.
Зірки радять уникати великих та відповідальних справ. Краще відпочити та набратися сил. Нехай це виглядає як ліньки, але спокійний день допоможе вам відновити енергію.
День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.
21 травня відзначається Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку.
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