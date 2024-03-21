21.03.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 21 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні по гороскопу у вас буде повне володіння можливостями для ефективної роботи та завершення розпочатих проектів, що підійде також для відповідальних кроків у особистому житті.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен страждатиме не так від нестачі дипломатичності, як від повної її відсутності. У його судженнях постійно прослизатиме нещадна різкість. І неважливо, що критичну думку Овна буде обґрунтовано, а слова переконливі. Про самолюбство оточуючих забувати таки теж не варто, інакше день може пройти в нескінченних (і абсолютно безглуздих) конфліктах.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Перед Тельцем постане необхідність розібратися у своїх фінансах. Бажано не відкладати ці справи на потім, тому що зручнішого часу не буде ще довго. Дуже корисним для Тельця сістиме за стіл і розписати свої основні плани на найближче майбутнє, звернувши особливу увагу на графу витрат та доходів. Імовірність того, що ці плани виявляться вдалими, є дуже високою.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам захочеться у всьому бачити логіку і сенс, шкода тільки, що оточуючі не обов'язково будуть поділяти такі настрої. Нічого страшного, займайтеся спокійно своїми справами, і все піде, як по маслу. Близнюки будуть особливо щасливими у справах, що вимагають послідовності та логічності, от і не треба витрачати зайвих емоцій ні на що інше.

Рак (22 червня – 23 липня)

Що б не діялося навколо, Рак воліє поставити стіну між собою та навколишньою дійсністю. Світ нехай божеволіє, як йому хочеться, – Рак же займатиметься своїми власними справами, незважаючи ні на що. Взагалі, весь цей світ не вартий того, щоб на нього відволікатися! Ну, хіба що поговорити трохи про його дива і недоліки.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев має шанс організувати будь-яке шоу! Питання лише в тому, що це буде за шоу – гарна вистава з масою глядачів чи банальна сімейна сцена з биттям посуду та розмовами на підвищених тонах. У будь-якому разі, артистичні здібності у Лева будуть на висоті. Залишилося лише знайти їм симпатичне застосування.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

На порядку денному у Діви стоятимуть питання, пов'язані з організацією та дисципліною. Все, що не вписується у встановлені норми та правила, може викликати у Діви активне неприйняття. Постарайтеся, щоб це не переросло у роздратування. Ну а якщо не хочете уславитися моралістом, не намагайтеся читати навколишнім мораль. Залишіть це Крилову з Лафонтеном - це теж виходило непогано.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам дуже не заважає знайти час для того, щоб організувати якийсь дружній міжсобойчик. Ще краще влаштувати спільний похід із друзями на якийсь захід. Хоч у театр, хоч на виставку чи кіно – головне, щоб тема була цікава. У цьому випадку тепла дружня атмосфера та позитивні емоції Терезам гарантовані!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Цього дня Скорпіонові категорично протипоказано будь-яке спілкування з начальством. Якщо ж начальство, як на зло, вирішить викликати вас на килим, провести якусь бесіду або поспілкуватися з вами по телефону, придумайте будь-яку відмовку. Все що завгодно: хвора бабуся, раптова мігрень, атомна війна… Інакше спілкування з начальством у Скорпіона може плавно перетекти в розмову на підвищених тонах, а потім у звільнення.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

На порядку денному у Стрільця стоятимуть два відомі питання: «Хто винен?» і що робити?". Ось тільки якщо на друге питання шанси знайти відповідь невисокі, то щодо пошуку винних, тут у Стрільця складнощів не передбачається. Думки про справедливість, а також про те, кому і як слід чинити, постійно відволікатимуть Стрільця від власних планів. То може й бог із ним, з пошуком винних? Чи не краще зайнятися своїми справами?

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг ризикує весь день провести за вирішенням чужих проблем та питань. Саме до цього його схиляють зірки. Через це власні справи та плани можуть виявитися на якийсь час відсунутими на другий план. Натомість, допомагаючи іншим, Козеріг має шанс придбати нових друзів та союзників. А це, погодьтеся, також непогано.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Як ніколи Водолій може здивувати всіх (зокрема і себе) своїми здібностями організаторами. Те, на що вчора оточуючих довелося б довго вмовляти, у Водолія може вийти без зайвих зусиль. Дар переконання, що прокинувся у Водолія, буде підкріплений яскравістю позитивних емоцій, що поєднуються з бездоганною логікою. Встояти проти такого арсеналу навколишнім буде непросто!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Девізом Риб цілком можуть стати слова: «Найважливіший порядок у домі»! І це стосується не тільки прибирання приміщення, але й порядку в особистих справах. Для Риб це чудовий час для того, щоб зміцнити відносини з близькими або усунути непорозуміння, які, можливо, накопичилися в сім'ї на цей момент. Та й благоустроєм будинку їм теж зайнятися не завадить.