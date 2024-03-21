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21.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 березня

Упродовж усього дня в Харкові очікується хмарна погода без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6–11° тепла.

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Народні прикмети

  • Яка погода цього дня, таким буде і майбутнє літо.
  • Туман віщує заморозки найближчим часом.
  • Якщо жайворонки повернулися додому, весна буде теплою.
  • Це друга зустріч весни. Якщо плиска прилетіла, то річка через 12 днів скресне; приліт жайворонка передвіщав тепло; зяблика – холод.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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