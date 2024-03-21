Прогноз погоди у Харкові на 21 березня

Упродовж усього дня в Харкові очікується хмарна погода без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
21 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6–11° тепла.
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Сьогодні по гороскопу у вас буде повне володіння можливостями для ефективної роботи та завершення розпочатих проектів, що підійде також для відповідальних кроків у особистому житті.
Упродовж усього дня в Харкові очікується хмарна погода без опадів.
21 березня професійне свято відзначають працівники лялькових театрів.
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