21 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

21 березня професійне свято відзначають працівники лялькових театрів.
Ідея ж відзначати у всьому світі Міжнародний день лялькаря прийшла відомому діячеві лялькового театру Джівада Золфагаріхо (Іран). У 2000 році на XVIII Конгресі УНІМА в Магдебурзі він виніс цю пропозицію на обговорення. Але, незважаючи на те, що дискусія про місце та час проведення цього свята була дуже жвавою, це питання так і не було вирішено. Лише через два роки дату святкування було визначено. Традиція свята лялькарів усього світу розпочалася 21 березня 2003 року.
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2000 року на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (у Парижі) вперше відзначили Всесвітній день поезії. Цей День, вважає ЮНЕСКО, покликаний послужити створенню в засобах масової інформації позитивного образу поезії як справді сучасного мистецтва, відкритого людям.
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Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації відзначається щороку 21 березня. Цього дня в 1960 році поліція відкрила вогонь і вбила 69 людей під час Південної Африки, що проводилася в Шарпевілі, мирної демонстрації протесту проти законів режиму апартеїду про обов'язкову паспортизацію африканців у ПАР. І за рішенням XXI сесії Генеральної Асамблеї ООН від 26 жовтня 1966 року цей день став Міжнародним днем боротьби за ліквідацію расової дискримінації.
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Міжнародний день лісів або Всесвітній день захисту лісів було засновано у 1971 році і відтоді відзначається щорічно 21 березня. Проблема збереження лісу та його багатств стоїть сьогодні у низці найважливіших екологічних завдань для всіх країн світу. Останніми роками тенденції, пов'язані з обезлісенням Землі, викликають тривогу у екологів, а й у всього міжнародного співтовариства.
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21 березня відзначається Міжнародний день людини із синдромом Дауна. Ця дата увійшла до календаря у 2006 році. Ініціатива належала учасникам VI симпозіуму, присвяченого цій темі. Дата 21 березня була обрана не випадково — це символічне позначення самого синдрому Дауна, причиною якого є трисомія однієї з хромосом: у людини, яка страждає на це захворювання, 21 хромосома є в трьох копіях. У перекладі на «мову календаря» вийшло 21 число третього місяця.
Цього дня наші пращури намагалися наламати якомога більше гілочок верби, вважаючи, що зрізана 21 березня верба очистить будинок від усіх негараздів.
У 1685 народився Йоганн Себастьян Бах, німецький композитор.
1877 – народився Моріс Фарман, французький піонер авіації, творець першого у світі пасажирського літака.
1895 – народився Леонід Утьосов, співак, актор, керівник оркестру.
1920 – народився Георг Отс, естонський співак та актор.
1925 – в американському штаті Теннессі було прийнято закон, який забороняв у всіх навчальних закладах викладання еволюційної теорії Дарвіна як такої, що суперечить біблійному тлумаченню походження людини.
1927 – у Києві вийшов перший номер української «Літературної газети».
1929 – народився Юрій Мушкетик, український письменник («Гайдамаки», «Крапля крові»).
1937 – опубліковано постанову РНК СРСР «Про вчені ступені та звання». Вводилися вчені ступеня (кандидат і доктор наук) та вчені звання (помічник, доцент, професор).
1944 – народився Тімоті Далтон, англійський кіноактор, один із Джеймсів Бондів.
1958 – народився Гарі Олдман, англійський актор (Дракула, Леон, П'ятий елемент).
1960 – у Харкові народився Данило Крамер – джазовий музикант (фортепіано), композитор. У дитинстві закінчив спеціальну музичну школу у Харкові. Потім вступив до Державного музично-педагогічного інституту ім. Гнесіних у клас Е. Лібермана (учня Г. Нейгауза). Сприймав лише серйозну музику, джаз не любив. Лише до 22 років змінив своє ставлення до джазу. Крамер – заслужений артист Росії, лауреат джазових фестивалів, почесний член професійного Сіднейського джаз-клубу в Хаппаранді (Швеція).
1961 – на сцені ліверпульського The Cavern Club пройшов перший виступ «Бітлз» (за іншими даними відбувся це рівно місяцем раніше). Головною дійовою особою був давно забутий гурт The Bluegenes, а «Бітлз» (тоді ще квінтет) виступали як підтримуючий гурт. У наступні два роки гурт дав майже 300 концертів на цій сцені.
1962 – як стверджують американці, першою живою істотою, яка здійснила катапультування на надзвуковій швидкості, став бурий ведмідь. Ведмедика викинули на висоті понад 10 км і швидкості майже 1400 км/год, а через 7 хвилин і 49 секунд він благополучно приземлився.
1962 – народився Меттью Бродерик, американський актор («Леді-яструб», «Новачок»).
1963 – останні 27 ув'язнених назавжди залишили легендарну в'язницю Алькатрас. Нині в'язниця перетворена на музей.
1967 – народився Максим Реаліті (справжнє ім'я – Кіт Палмер), учасник англійського гурту The Prodigy.
1975 - в Ефіопії скидається 3000-річна монархія.
1980 – народився Роналдіньо, бразильський футболіст. Чемпіон Світу, переможець Ліги Чемпіонів, володар Золотого м'яча 2005 року.
1999 – після 478-годинної подорожі Бертран Пікар та Браян Джонс стали першими людьми, які облетіли Землю на повітряній кулі.
2006 – Джек Дорсі відправив перше повідомлення у створеній ним соціальній мережі «Твіттер».
2014 – Україна підписала угоду про асоціацію із ЄС.
за Новоюліанським календарем: Володимир, Кирило, Серафим, Фома, Яків.
за Юліанським календарем: Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дементій, Іван, Лазар, Опанас, Ян.
Сьогодні по гороскопу у вас буде повне володіння можливостями для ефективної роботи та завершення розпочатих проектів, що підійде також для відповідальних кроків у особистому житті.
Упродовж усього дня в Харкові очікується хмарна погода без опадів.
21 березня професійне свято відзначають працівники лялькових театрів.
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