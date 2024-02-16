16.02.2024 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 16 лютого

Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий сніг, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 лютого очікується хмарна погода. Вночі та вранці невеликі опади, слабка ожеледь. Вдень без опадів.

Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 2 - 4° морозу, вдень близько 0°.

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Народні прикмети

З цього дня у давнину розпочиналось лагодження – підготовка інструменту для весняного посіву. Щодо цього люди говорили: “На лагодження дід встає вдосвіта – лагодить збрую літню і бороду столітню”.

Але тепла погода цього дня – рідкість, адже 16 лютого відоме морозами.