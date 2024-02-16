Прогноз погоди у Харкові на 16 лютого

Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий сніг, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
16 лютого очікується хмарна погода. Вночі та вранці невеликі опади, слабка ожеледь. Вдень без опадів.
Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 2 - 4° морозу, вдень близько 0°.
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Сьогодні ідеальний час для самостійного бізнесу, спортивних занять та участі в громадських заходах. Але слід бути обережними у відносинах з начальством. Уникайте неточних формулювань та беріться за конкретні справи.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий сніг, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
16 лютого в Україні відзначається День Єднання.
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