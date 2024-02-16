16.02.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 16 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні ідеальний час для самостійного бізнесу, спортивних занять та участі в громадських заходах. Але слід бути обережними у відносинах з начальством. Уникайте неточних формулювань та беріться за конкретні справи.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сьогодні зірки гороскопу налаштовані на те, щоб Овен виявив свою силу у якомусь важливому питанні, що призведе до бажаного результату. День дарує Овну впевненість, рішучість і спокій, що допоможе йому проявити стійкість у будь-якій справі, чи то робота, чи сімейні стосунки. Завдяки принциповості та вмінню стояти на своєму, оточуючим доведеться враховувати думку Овна та йти на компроміси, хоч би примусово.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець ризикує стати об'єктом нападок і причіпок з боку оточуючих. Насамперед це стосується далеких знайомих та колег, проте не виключено, що навіть від коханої людини чи найкращих друзів Тельцю доведеться вислухати свою порцію критики. Можливо, хтось із оточуючих буде незадоволений його словами, зовнішнім виглядом чи продуктивністю роботи. Хто б це не був, він про це пошкодує: якщо Тельця як слід роздратувати, він не полізе за словом у кишеню і зуміє дати відсіч кривдникові!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки передвіщають Близнюкам чудовий день, коли вони здатні демонструвати навколишнім лідерські якості та переможний настрій! При цьому чим більше складнощів буде на їхньому шляху, тим краще: Близнюки здатні увійти в бойовий азарт, прибираючи зі шляху суперників і долаючи перепони. Зірки радять Близнюкам не розмінюватися на дрібниці, а взятися за ті справи, в яких вони бачать найбільший потенціал. Їхня вибухова енергійність і цілеспрямованість допоможуть їм зробити крок назустріч успіху. Але є умова – цього дня не можна піддаватися негативу та роздратуванню, інакше вся ваша бурхлива енергія обернеться проти вас.

Рак (22 червня – 23 липня)

Відмінною рисою в гороскопі Рака може стати недолік впевненості у собі та нескінченні коливання. Через такий настрій Раку буде складно прийняти будь-яке рішення, навіть якщо від нього буде потрібно лише вибрати одну сукню з двох. Якщо ситуація вимагатиме від нього стрімких дій, Рак ризикує «зависнути» або зробити необдуманий крок. Щоб цього не сталося, йому необхідно зберігати холоднокровність. А краще – уникати будь-яких відповідальних кроків.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Ситуація може змусити Лева відмовитись від якихось своїх планів. Може йтися про будь-що – про плани на вечір, на відпустку, на побачення, на ремонт... Якщо це станеться, зірки радять Леву змиритися. Поступившись чимось, Лев не пошкодує – з часом це здатне наблизити його до мети та забезпечити успіх. А ось чого Леву точно не варто робити, то це скаржитися на свої проблеми оточуючим. Пам'ятайте, дев'яносто відсоткам людей ваші проблеми не цікаві, а решта десять раді, що вони у вас є.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У гороскопі Діви переважатиме внутрішня рівновага та бажання поділитися з оточуючими своїм позитивом. Завдяки цьому Діва буде схильна виявляти підвищену турботу про тих, хто знаходиться з нею поруч. вона може взяти когось під свою опіку, допомогти справою чи дружньою порадою, вислухати. Втім, від такої благодійності Діва не залишиться в накладі – подяка оточуючих підніме Діву і в чужих, і у власних очах.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть з подивом виявити, що оточуючі намагаються таємно чи явно маніпулювати ними! Друзі, колеги і навіть кохана людина навряд чи проґавлять можливість трохи покомандувати Терезами, хай навіть із найдобріших спонукань. Самим же Терезам буде важче звичайного чинити опір впливу ззовні: вони здатні випускати ініціативу з рук, надаючи її іншим. Якщо Терезам не подобається такий стан справ, зірки радять їм виявляти твердість, кажучи оточуючим «ні» і заважаючи їм сісти собі на шию.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День схилятиме Скорпіона до бурхливої діяльності, але йому необхідно стримуватися, щоб не наламати дров! Саме Скорпіонові найлегше впасти в оману і зробити якусь прикру помилку. Більше того, через свою неуважність Скорпіон може помилитися навіть на порожньому місці, у питанні, яке він знає як свої шість пальців! Ось чому зірки радять йому взяти тайм-аут і добре відпочити. Ну а справи зачекають – так буде надійніше.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки радять Стрільцю присвятити якомога більше часу собі та всьому, що йому подобається, чи то хобі, фітнес, спа-салон, їжа чи шопінг. День обіцяє порадувати Стрільця приємною розслаблюючою атмосферою, дозволяючи відчути гармонію зі світом та собою. А от в оточенні великої кількості людей – у робочому колективі чи навіть на дружній вечірці – Стрілець почуватиметься не у своїй тарілці. йому просто необхідно вирватися із суєти, щоб побути наодинці із собою. Або з людиною, яку він любить.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Поведінка Козерога багато в чому залежить від того, як розвиватимуться події. Зірки наділяють його запасами прихованої енергії, проте звільнитися ця енергія здатна лише в авральному режимі. Тож якщо день не поставить перед Козерогом жодних надзавдань, на кшталт авралу на роботі чи спасіння світу, у його гороскопі переважатимуть апатія та лінощі. Однак досить статися чомусь непередбачуваному, як Козеріг покаже набагато більше, на що він зазвичай здатний!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У житті Водолія можливі будь-які випадковості, у тому числі й такі, що припадуть Водолію не до вподоби. Запізнення через зламаний годинник, яєчня, що згоріла, «стрілка» на колготках, що виникла на порожньому місці суперечка… Все це і багато іншого може очікувати Водолія в цей непередбачуваний день. Щоб звести непорозуміння до мінімуму, зірки радять Водолію менше витати у хмарах і зосередитись на тому, що його оточує. Або ж прийняти все як є, відкласти справи та використати день для того, щоб набратися сил – завтра вони обов'язково знадобляться!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки радять Рибам поринути у фантастичний світ віртуальної реальності! Щоб розпочати подорож до Матриці, Рибам достатньо відкрити цікаву книгу чи купити квиток на фільм. Яскрава уява зробить все інше: Риби отримають справжнє задоволення, споглядаючи неіснуючі, але такі реальні світи. Це допоможе їм відпочити від звичайних справ та зарядитися позитивною енергією. Тим більше, що до вирішення конкретних завдань день їх все одно не схиляє.