15.02.2024 23:51 Рита Парфенова

16 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

16 лютого в Україні відзначається День Єднання.





День Єднання вперше був запроваджений в Україні у 2022 році відповідно до указу президента Володимира Зеленського на тлі ескалації напруги на російсько-українському кордоні.



У всіх містах України День єднання відзначатиметься підняттям та розгортанням державних прапорів, виконанням гімну, вишиванками на роботі, спеціальними уроками в школах та тематичними марафонами на українських телеканалах.



Українці відзначають цей день по всій країні, демонструючи національні прапори та створюючи «живі ланцюги» єднання.



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Кожного третього четверга лютого відзначається Всесвітній день управління інформацією. Під управлінням інформацією у разі мається на увазі багато: аналіз інформації, її захист, варіанти подачі чи подання, зберігання, захисту.



Дату цю відзначають представники різних галузей та сфер життя суспільства, які відповідають за ефективність створення, розповсюдження, використання та видалення інформації спеціалізованої спрямованості, тобто використовуваної у певних сферах (охорона здоров'я, правопорядок, дипломатія, оборона, просвітництво тощо). У кожній з таких сфер управління інформацією має свою специфіку, безпосередньо пов'язану із завданнями.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших.



За Юліанським календарем, 16 лютого православна церква вшановує пам’ять святих Симеона та Анни.



Згідно з народними повір'ями, 16 лютого не можна позичати гроші, а також вдягати чорні речі, щоб не залучити неприємностей.

Також цього дня

У 1568 році іспанська інквізиція винесла смертний вирок усім (!) жителям Нідерландів (звісно, не наведений у дію).



1659 - в Англії Ніколас Ванакер виписав перший у світі чек на 400 фунтів. Цей документ досі зберігається в архіві Національного банку України.



1834 – народився Ернст Геккель, німецький натураліст, автор терміна «екологія».



1900 – у Лондоні вийшов перший та єдиний роман Уінстона Черчілля «Саврола». Можливо, він і поповнив би плеяду видатних англійських романістів, але у жовтні 1900 року 26-річного Черчілля було обрано членом палати представників від Консервативної партії і розпочалася блискуча політична кар'єра майбутнього прем'єр-міністра Великобританії. Як би там не було, але в 1953 році Черчілль удостоївся Нобелівської премії саме з літератури.



1903 – вперше для пломбування зубів використовується порцеляна.



1909 – народився Річард (Дік) Макдональд, каліфорнійський ресторатор. Разом із братом Морісом організував у Сан-Бернардіно ресторан швидкого обслуговування відвідувачів, яким пропонувалися гамбургери, картопля фрі та напої.



1923 – Говард Картер розкрив гробницю фараона Тутанхамона.



1937 - Уоллес Хьюм Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", патентує нейлон.



1964 – народилася Оксана Байрак, український режисер.



1968 - в американському місті Хейлівіль (Алабама) з'явилася перша служба порятунку - телефон 911.



1976 - з конвеєра Камського автомобільного заводу зійшов перший автомобіль марки КамАЗ.



1978 – створено першу комп'ютерну електронну дошку оголошень – BBS.



2005 – набув чинності Кіотський протокол.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анна, Данило (Данило), Ілля, Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Порфирій, Роман, Федір, Юліан.

за Юліанським календарем: Адріан, Ганна, Василь, Володимир, Влас, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій.