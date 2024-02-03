Гороскоп на 3 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День обіцяє феєрію емоцій, здатних перевернути ваші плани. Будьте уважні у спілкуванні, уникайте гострих кутів.
День рішучих дій! Щоб виграти бій, у нього спочатку треба вступити, і це слушний час для того, щоб почати битву, якщо вона вже назріла. Зірки наділяють Овна цілеспрямованістю, відвагою, умінням давати відсіч і жорстко стояти на своєму. Завдяки бійцівським якостям, Овен не тільки здатний піти врозріз думці оточуючих, а й відстояти свою точку зору і в результаті – здобути перемогу.
Тельцю не слід розслаблятися: від його уважності, передбачливості та недовірливості може залежати багато. Що б Телець не робив, йому слід діяти так, якби це було підписання важливого договору, в якому потрібно перевірити кожну букву і знайти можливу каверзу. Якщо ніякої каверзи немає - відмінно. Набагато гірше, якщо Телець не помітить небезпечну пастку. Його безтурботністю хтось відразу скористається у своїх інтересах.
Близнюкам слід бути обережними: вони можуть бути об'єктом критики або навіть зазіхання на свої права. Не виключені також розгляди, позови або інші спірні питання, у які Близнюки ризикують виявитися втягнутими. Насамперед непорозуміння можуть бути пов'язані з грошима та майном Близнюків, проте можливі й робочі конфлікти та інші протистояння з оточуючими.
Рак буде суворий, але справедливий, – принаймні так йому здаватиметься. Він рішуче братиметься за справи, і відсутність ентузіазму в інших здатний прирівняти до саботажу. Що ж до оточуючих, то їм нелегко змиритися з командирським настроєм Рака. Зірки попереджають Рака про те, що якщо він дійсно хоче досягти результату, йому варто вибрати більш гнучкий підхід.
Лев має шанс відчути гармонію з собою і зі світом! День наділяє його рівновагою думок і почуттів, завдяки чому Лев чудово ладнатиме з оточуючими. У розмові він налаштований більше слухати, аніж говорити, тонко відчуваючи співрозмовника. Саме тому зірки радять Леву поговорити з кимось до душі, щоб прояснити спірні питання, попросити вибачення або освідчитися в коханні.
День дає Діві шанс різко змінити свою думку про щось або про когось. Можливо, виною тому буде нова інформація, а можливо – логічні роздуми самої Діви. Або якісь події, що розвивалися насамперед в одному напрямку, раптом кардинально змінять свій вектор. Так чи інакше, Діві варто приготуватися до того, що переконання часом здатні змінюватися, і навіть непорушні речі раптом можуть обернутися абсолютно несподіваною стороною.
Терези будуть педантичними і уважними, як ніколи! Від їхнього пильного погляду ніщо не вкриється. Гороскоп обіцяє Терезам відмінні можливості в роботі, що вимагає повної зосередженості, – наприклад, у бухгалтерській справі, у навчанні чи науці. А ось з оточуючими їм нелегко порозумітися – Терези будуть настільки занурені у свої думки, що виринути на поверхню для світської розмови їм буде нелегко.
Зірки радять Скорпіонові позбутися чогось старого і набридлого, щоб, згідно з вченням фен-шуй, звільнити у своєму житті місце для нового. Для цього Скорпіону варто зайнятися прибиранням і безжальним викиданням на смітник непотрібних речей. Звільнивши свої шафи від покладів сміття, Скорпіон відчує полегшення. Втім, таким же чином Скорпіон може звільнитися і від чогось ще – приміром, від вантажу провини, почуттів або нездійсненних планів.
У відносинах з людьми багато що може дратувати Стрільця, виливаючись у суперечки та боротьбу амбіцій. Не виключено, що в якомусь питанні Стрілець захоче докопатися до істини – у цьому випадку своїми нескінченними розглядами він здатний будь-кого вивести з себе! Зірки радять йому зосередитись на справах, у яких Стрілець все вирішує сам, таких як наука, навчання чи власний бізнес. У них він випромінюватиме впевненість у собі і здатний досягти непоганих результатів.
Козерогу не варто приймати відповідальних рішень і робити серйозні кроки – є ймовірність помилитися. Можливо, у нього мало інформації в якомусь питанні чи ця інформація неправильна. Крім того, у справах Козеріг не має достатньої рішучості – він може вагатися з приводу, не знаючи, як вчинити. Тож Козерогу треба не діяти, а лише планувати майбутні дії. І збирати відсутні відомості - згодом це йому знадобиться.
У Водолії може прокинутися бажання когось покритикувати, але піддаватися цьому не варто! День наділяє його підвищеною уважністю до дрібниць, так що в очі йому будуть кидатися навіть найменші помилки оточуючих. Втім, і до себе Водолій може виявляти самокритичність. Щоб не провести цей день у рятуванні від неіснуючих недоліків, йому треба перестати дивитися на кожну порошинку в мікроскоп.
Риби здатні несподівано дізнатися про щось нове і цікаве для себе, причому ця інформація може виявитися як зі знаком «плюс», так і зі знаком «мінус». День схиляє їх до того, щоб бути в центрі спілкування та вміти не лише говорити самим, а й уважно слухати. Зірки радять їм діяти за формулою: "Чаще користуйся вухами, ніж язиком". Наслідуючи цю пораду, Риби можуть стати володарем чиїхось секретів, планів, ідей або просто отримати хорошу їжу для роздумів.
День обіцяє феєрію емоцій, здатних перевернути ваші плани. Будьте уважні у спілкуванні, уникайте гострих кутів.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень очікується дрібний сніг, який ввечері перейде у дощ зі снігом.
3 лютого відзначається Всесвітній день боротьби із ненормативною лексикою.
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