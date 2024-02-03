03.02.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень очікується дрібний сніг, який ввечері перейде у дощ зі снігом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень опади (сніг, мокрий сніг, місцями з дощем).

Вдень слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина.

Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря : вночі 2–4° морозу, вдень близько 0°.

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Народні прикмети

У давнину була така приказка: “Якщо місяць заковзав, у хмару білий ріг встромив – буде добре жито і борошно в сито” – молодий місяць у хмарах вказував на хороший урожай.

А ось ясне небо передвіщало недорід.

Якщо зоря цього дня яскрава, то найближчим часом вдарять сильні морози.

Ясна та сонячная погода віщує ранню весну.

Якщо вдень сонце світить яскраво, то влітку на фруктових деревах плоди червиві будуть, а якщо воно за хмари ховається – чисті та здорові.

Яскраво-червоний захід сонця 3 лютого прогнозував морозний ясний завтрашній день.