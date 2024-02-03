Прогноз погоди у Харкові на 3 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень очікується дрібний сніг, який ввечері перейде у дощ зі снігом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
3 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень опади (сніг, мокрий сніг, місцями з дощем).
Вдень слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина.
Вітер південно-західний, 7–12 м/с.
Температура повітря : вночі 2–4° морозу, вдень близько 0°.
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У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень очікується дрібний сніг, який ввечері перейде у дощ зі снігом.
3 лютого відзначається Всесвітній день боротьби із ненормативною лексикою.
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