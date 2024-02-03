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03.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень очікується дрібний сніг, який ввечері перейде у дощ зі снігом.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень опади (сніг, мокрий сніг, місцями з дощем).

Вдень слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина.

Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря : вночі 2–4° морозу, вдень близько 0°.

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Народні прикмети

  • У давнину була така приказка: “Якщо місяць заковзав, у хмару білий ріг встромив – буде добре жито і борошно в сито” – молодий місяць у хмарах вказував на хороший урожай.
  • А ось ясне небо передвіщало недорід.
  • Якщо зоря цього дня яскрава, то найближчим часом вдарять сильні морози.
  • Ясна та сонячная погода віщує ранню весну.
  • Якщо вдень сонце світить яскраво, то влітку на фруктових деревах плоди червиві будуть, а якщо воно за хмари ховається – чисті та здорові.
  • Яскраво-червоний захід сонця 3 лютого прогнозував морозний ясний завтрашній день.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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