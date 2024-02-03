03.02.2024 07:30 Рита Парфенова

3 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

3 лютого відзначається Всесвітній день боротьби із ненормативною лексикою.

Для більшості людей назва ця однозначно і правильно сприймається як Всесвітній день боротьби з нецензурною лайкою. І відсвяткувати його варто, провівши день без вживання нецензурних слів та виразів у своїй промові.



Цікавий факт: перше місце у світі за кількістю нецензурних слів та виразів посідає англійська мова, друге – голландська. ТОП-3 мов, у яких найбільше використовується нецензурна лексика, замикає російську мову.

Прикмети дня

День після Стрітення називався Починками: за старих часів господарі з ранку раніше приймалися за ремонт сільськогосподарського інвентарю.



Полагодження не схожі на інші свята у звичному розумінні цього слова, бо суть його не у святкуванні, а в праці. Характер свята буквально передає не тільки його назву - «Ремонти», а й друга частина російської народної приказки: «Готуй сани влітку, а віз взимку».



Згідно з народними повір'ями, 16 лютого не можна позичати гроші, а також вдягати чорні речі, щоб не залучити неприємностей.

Також цього дня

У 1809 році народився Фелікс Мендельсон, німецький композитор, автор маршу наречених.



1815 – у Швейцарії засновано першу у світі фабрику з виробництва сиру.



1863 - 27-річний американський журналіст Семюел Ленгхорн Клеменс вперше підписав свою розповідь псевдонімом Марк Твен.



1874 – народилася Гертруда Стайн, американська письменниця.



1961 – у Нью-Йорку Боб Ділан на апаратурі своїх друзів записав перші пісні у своєму виконанні.



1966 – АМС Місяць-9, запущений 31 січня, вперше у світі здійснила м'яку посадку на поверхню Місяця в районі Океану Бур і передала першу місячну фотопанораму.



1984 – у Лонг-Біч (Каліфорнія) народилася перша дитина, зачата методом in vivo (штучне запліднення жінки-донора з подальшою імплантацією в організм матері).



1994 – Верховна рада України ратифікувала у повному обсязі Договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1).



2003 – Міністерство освіти та науки України затвердило положення про нагрудний знак «Відмінник освіти України».



2005 – найдорожча у світі газета вийшла у Китаї. Спеціальний випуск Economic Daily у місті Шеньчжень був надрукований на золотому папері (вартість одного екземпляра газети складала 8000 доларів США).



2009 – Міжнародний суд у Гаазі виніс вердикт щодо статусу українського острова Зміїний та шельфу у Північно-Західному Чорномор'ї. Зміїний визнаний саме островом, як на тому наполягала Україна (а не скелею, як доводили румуни).



2010 – скульптура роботи швейцарського майстра Альберто Джакометті «Людина, яка крокує» («l'homme qui marche») була продана на аукціоні sotheby's за рекордну суму 65 мільйонів фунтів (104,3 мільйона доларів).



2011 – організація «Репортери без кордонів» заявила, що у рейтингу свободи слова «Репортерів без кордонів» Україна за рік президентства Януковича знизилася на 42 позиції та посідає 131-е місце – після Іраку.



2014 – під час Революції гідності у Києві ветерани-афганці та «Правий сектор» провели власні переговори з МВС та СБУ щодо звільнення заарештованих на підставі ухваленого закону про амністію. Апеляційний суд відпустив ще 8 затриманих на Грушевського. Комендант Євромайдану підтвердив, що майданівці готові звільнити частину вулиці Грушевського, зокрема, якщо їх побратимів силовики випустять з-під арешту. Вночі у столиці спалахнули 4 машини.

2015 – італійський юрист і політик Серджо Матарелла обраний президентом Італії

2021 – введено указом президента в дію рішення РНБО, персональні економічні санкції та обмеження проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, заблоковано проросійські телеканали 112, ЗІК та Newsone як пропагандистські.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Адріан, Василь, Володимир, Влас, Ганна, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій.

за Юліанським календарем: Агнія, Анастасія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим.