01.02.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 1 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Для привернення уваги та досягнення успіху намагайтеся не скромничати. Цього дня краще трохи підкреслити свої досягнення, ніж залишатися мовчазним.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Протягом дня на Овна може чекати чимало сюрпризів! Не виключено, що завдяки цьому на якісь речі він зможе подивитися під новим кутом. Можливо, у справах, якими він займається, спливуть нові факти або хтось із оточуючих проявить себе з зовсім несподіваного боку. Безумовно, все це відволікатиме Овна від справ, зате подарує свіжі враження.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю треба бути тричі обережним – особливо у всьому щодо ризикованих проектів та авантюр. Зірки кажуть, що на успіх у цей день покладатися не слід, є ризик зазнати нищівного краху. Отже, якщо раптом Тельцю здасться, що шанс сам пливе до нього в руки, йому не варто ризикувати. Найрозумніше почекати час, відклавши проект на потім: згодом ситуація зміниться і Телець зможе повернутися до того, що задумав.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ентузіазм Близнюків здатний призвести до зворотного результату. Замість того, щоб просуватися вперед, Близнюки зі своїм старанним прагненням можуть викликати в оточуючих роздратування, і це гальмуватиме всі їхні починання. Щоб подібного не сталося, зірки радять Близнюкам поберегти свої сили та провести день у спілкуванні з близькими людьми. Ну а якщо ситуація вимагатиме від Близнюків активності, намагатися не виявляти зайвого прагнення.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки радять Раку розслабитися і добре відпочити. Йому це просто необхідно, щоб відновити виснажений запас енергії та життєвих сил! Щоправда, розраховувати на розуміння оточуючих не доводиться, а отже, Раку доведеться вигадати, як імітувати діяльність без шкоди для себе та інших. Можливо, частину своїх обов'язків вдасться перекласти на плечі інших, а іншу взагалі відкласти в далеку скриньку. Нехай Рака це не обтяжує: вже днями він візьметься за справи з новими силами!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву необхідно струснути. Таке враження, що йому все байдуже! Насправді ж емоції Лева притупила рутина, і якщо він зуміє внести різноманітність у свої дні, то оживить і згаслий ентузіазм. Можливо, є сенс відкласти на час усі справи та вирушити кудись на відпочинок. Або ж навпаки – взятися за новий проект, який обіцяє нові перспективи. Нехай навіть ці перспективи зрозумілі не до кінця, невелика авантюра піде Леву на користь, повернувши йому свіже сприйняття «тут і зараз».

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Будь-який механізм, гвинтиком якого є Діва (чи то сім'я, робота чи щось ще), здатний раз у раз давати прикрі збої. І хоча ці збої полягатимуть переважно в дрібницях, вони можуть сильно відволікати Діву, заважаючи зосередитися. Як результат, їй буде складно похвалитися хорошими результатами цього дня. Втім, навряд чи хтось із оточуючих, навіть начальство, чекатиме від Діви подвигів на тлі спільних пробуксувань та проблем.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки категорично не рекомендують Терезам діяти поодинці! Це день, коли самостійно вони нічого не вирішать, а якщо спробують, то результат виявиться плачевним. Так що якщо Терези захочуть вирішити якесь важливе питання, їм хоч-не-хоч доведеться обговорити його з оточуючими, вислухати їхню думку, знайти компроміс. Однак результат буде коштувати витрачених зусиль: такий, здавалося б, складний шлях виявиться значно ефективнішим за прямий.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону не слід лізти в авантюри – і в роботі, і в особистому житті, і будь-яких інших справах. Скрізь, де він хоча б трохи розраховує на удачу, його можуть чекати збої: удача візьме собі відгул. Втім, щоб уникнути неприємностей, Скорпіону достатньо не ризикувати, дотримуючись у всьому перевіреного, консервативного курсу. Або зайнятися простими справами: робити їх все одно колись треба, а помилки в них не надто страшні.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю не варто покладатися лише на себе – самовпевненість може призвести до помилок та збоїв. У цей день Стрілець може легко не помітити того, що знаходиться прямо у нього перед носом, або помилитися в елементарному питанні. Зате у Стрільця відмінно вийде працювати в парі: якщо хтось із близьких людей люб'язно погодиться контролювати його, Стрілець стане значно уважнішим і менш розсіяним.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу не варто братися за великі проекти за участю інших – навряд чи вдасться їх здійснити. Те саме стосується і будь-яких спільних починань. Єдина людина, на яку Козеріг може хоча б трохи покластися, – це вона сама, а отже, є сенс зосередитись на тих проектах, де він особисто за все відповідає. І де йому за всього бажання ніхто не зможе перешкодити.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки радять Водолію влаштувати презентацію свого проекту або навіть самого себе: оточуючі відмінно до цього поставляться! День схиляє Водолія до того, щоб говорити мовою образів та емоцій, – а це саме та мова, яку всі навколо сприймуть на «ура». Іншими словами, Водолію не варто завантажувати мозок слухачів цифрами та фактами. Достатньо яскравих, заразливих емоцій – і люди за ним охоче підуть!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам слід приготуватися до того, що далеко не все виявиться таким, як здається на перший погляд. При цьому сюрпризи можуть бути приємними, так і не дуже. Наприклад, можуть виникнути несподівані труднощі та пробуксування у справах, які Риби вважали давно вирішеними. У той же час якісь складні питання можуть вирішитися самі собою, як за помахом чарівної палички. Іншими словами, протягом дня Рибам варто тримати руку на пульсі та бути готовими до будь-яких несподіваних поворотів.