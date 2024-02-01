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01.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно- західний, 5 -10 м/с.

Температура повітря: вночі 2 - 4° морозу, вдень 2 - 4° тепла.

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Народні прикмети

  • Якщо сьогодні була ясна погода чи капало зі стріхи, то очікували ранню весну: "Якщо крапель – то у весну ранню вір".
  • А ось якщо ввечері на небі було багато зірок, то зима ще довго обіцяла протриматися.
  • Також цей день називали Громовицею, бо саме сьогодні в природі можлива була гроза.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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