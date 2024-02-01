Прогноз погоди у Харкові на 1 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
1 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно- західний, 5 -10 м/с.
Температура повітря: вночі 2 - 4° морозу, вдень 2 - 4° тепла.
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Для привернення уваги та досягнення успіху намагайтеся не скромничати. Цього дня краще трохи підкреслити свої досягнення, ніж залишатися мовчазним.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
1 лютого відзначається Міжнародний день десерту.
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