01.12.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Емоції можуть перехльостувати через край. Тому шопінг може вилитися в масу безглуздих витрат, а вечірка затягтися до ранку.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У Овна є всі шанси досягти бажаного - чого б він не побажав! Ну а досягнувши, Овен вже не випустить це зі своїх чіпких рук. І не надумайте заважати Овну - у досягненні мети він не зупиниться ні перед чим і переступить через будь-кого. Втім, уникнути конфлікту з Овном легко: досить просто не вставати в нього на шляху та не ставити палиці у його колеса.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю не заважає приймати рішення трішки швидше! День надасть йому чимало щасливих шансів як у справах, так і у коханні. Але Телець буде схильний так довго зважувати і розмірковувати, що ці шанси можуть найприкрім випаруватися. Щоб не шкодувати про втрачені можливості, не забувайте: надто багато думати шкідливо.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки як ніколи матимуть шанс і настрій витратити свої гроші справді з толком. Можливо, їм доведеться обійти всі магазини в окрузі та провести перед прилавками чимало годинників. Тим не менш, куплені речі будуть реально потрібними, а за співвідношенням ціни та якості просто ідеальними.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак не раз отримає можливість блиснути своїми талантами, показавши себе у найвигіднішому світлі. Інша річ, що перегинати ціпок тут теж не варто. Буває достатньо однієї вдалої думки чи жарту, щоб привернути до себе увагу. Цей день Раку можна використовувати для того, щоб завести корисні знайомства, заразити оточуючих своїми ідеями або навіть знайти спонсора для реалізації власних проектів.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев навряд чи втримається від спокуси купити в будинок якусь нову дрібничку. Якщо не хочете стати жертвою активного шопінгу, звертайте менше уваги на рекламні слогани та поради друзів. Довірливість Лева до будь-якої реклами може виходити за всі розумні рамки, досягаючи рівня абсолютної наївності та виснажуючи гаманець!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Єдине, що може завадити Діві здійснити свої плани, то це власна неорганізованість. Більше того, неорганізованість Діви постійно плутатиме карти не тільки їй самій, а й оточуючим. Чи треба говорити, що оточуючі спасибі їй за це не скажуть? Саме тому Діві краще не влазити в чужі справи, а спробувати навести лад у власних.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам не заважає уважніше дивитися собі під ноги, тому що ймовірність знайти на дорозі гроші дуже висока. Втім, гроші чекають на них не лише під ногами. У Терезів як ніколи високий шанс обернути будь-яку справу до своєї вигоди. Користуючись своїм красномовством, вони легко можуть знайти не лише союзників, а й навіть спонсорів, які готові профінансувати їхні починання.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону ніщо не протипоказано, як шопінг. Невинний, здавалося б, похід за покупками цього дня може обернутися великою діркою у бюджеті. Якщо ж Скорпіон все ж таки ризикне вирушити по магазинах, то йому не заважає взяти з собою когось міцніше, щоб тримав його за руки перед прилавком. Натомість у Скорпіона здорово виходитиме заражати оточуючих своїми ідеями та планами.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець відчуватиме явну нестачу ініціативності. Яких би цілей він не ставив перед собою цього дня, до їх реалізації можуть так і не дійти руки. Якщо Стрілець не хоче, щоб день минув марно, йому не варто покладатися на власну активність. Набагато краще віддати ініціативу комусь енергійнішому, тримаючись у його фарватері. І все влаштовується само собою.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Емоції Козерога нарешті вирвуться на волю! Обережніше: почуття цього дня цілком можуть запаморочити голову. І не тільки вам, а й ще комусь поруч із вами. Втім, що цінно, емоції Козерога будуть пофарбовані головним чином у позитивні кольори, тому можна надто вже не обережити. Цього дня ви матимете можливість відірватися на повну.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У Водолія можливі незаплановані придбання та витрати. Втім, не треба цього боятися – зірки схиляють Водолія підходити до питання фінансових витрат вдумливо та обачно. Тож покупки навряд чи обернуться діркою у вашому бюджеті. А ось користі вони можуть принести чимало.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби мають самі стати ковалями свого щастя! І не лише свого. Навколишні самі тягнуться до них, віддаючи ініціативу до їхніх рук. Емоції Риб обіцяють бути позитивними та заразливими (у хорошому сенсі цього слова), а їхні задуми та плани – цікавими. Взагалі, цей день вкрай сприятливий для нових знайомств та реалізації практично будь-яких задумів Риб.