Прогноз погоди у Харкові на 1 грудня

Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сніг, якому на зміну прийде сильний дощ, проте у другій половині дня він повинен припинитися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
1 грудня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень опади (мокрий сніг, дощ). На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, 9 - 14 м/с.
Температура повітря: вночі 3 - 5° морозу, вдень 2 - 4° тепла..
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Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сніг, якому на зміну прийде сильний дощ, проте у другій половині дня він повинен припинитися.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно 1 грудня відповідно до рішення ВООЗ та рішення Генеральної Асамблеї ООН, прийнятих у 1988 році.
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