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01.12.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 грудня

Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сніг, якому на зміну прийде сильний дощ, проте у другій половині дня він повинен припинитися.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 грудня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень опади (мокрий сніг, дощ). На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 9 - 14 м/с.

Температура повітря: вночі 3 - 5° морозу, вдень 2 - 4° тепла..

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Народні прикмети

  • У народі цей день називають зимовказівником, оскільки погода цього дня визначає погоду всієї зими.
  • Якщо зранку тепло — відлига буде на початку зими, холод і хурделиця опівдні — такою бути середині зими, а якщо під вечір завиє, закрутить заметіль — то піде зима від нас неохоче, з погрозами.
  • Якщо 1 грудня часто міняється погода, майбутня зима теж буде дуже мінливою.
  • Скільки разів погода зміниться протягом цього дня, так багато змін відбудуться в майбутню зиму.
  • Сильний вітер пророкує хуртовини взимку.
  • Якщо ворони йдуть по дорозі, то незабаром відбудеться відлига.
  • Якщо дме сильний вітер, часто будуть хуртовини та сніговики взимку.
  • Якщо місяць у небі знаходиться в світаному колі, то настає сильний мороз.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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