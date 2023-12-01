01.12.2023 07:30 Рита Парфенова

1 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно 1 грудня відповідно до рішення ВООЗ та рішення Генеральної Асамблеї ООН, прийнятих у 1988 році.

Коли вперше діагностували СНІД, його назвали «чумою ХХ століття». Вік пройшов, а хвороба, як і раніше, загрожує існуванню людства.



5 червня 1981 року Американський Центр контролю за захворюваннями зареєстрував нову хворобу – СНІД (синдром набутого імунодефіциту). Перший діагноз було поставлено 1983 року. Протягом двох місяців хворий помер. Сьогодні за добу у світі чотириста тисяч людей заражається цією хворобою.



Символом боротьби зі СНІДом є червона стрічка, жодна акція у цій галузі не обходиться зараз без неї.



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В Україні 1 грудня відзначають День працівників прокуратури.



Свято було встановлено у 2000 році з огляду на роль органів прокуратури України у зміцненні законності, захисту прав людини та громадянина, а також внесок працівників прокуратури у справу формування України як правової держави.

Прикмети дня

У перший день зими вшановується пам'ять святих Платона і Романа. За давньою традицією, до святих зверталися з проханнями покращити матеріальне становище. Для цього потрібно було 1 грудня взяти монетку найбільшого номіналу і, тримаючи її в руках, сказати: «Платон та Роман насипте мені грошей повну кишеню». Тепер заговорену монету потрібно протягом року носити із собою та не витрачати.

Особливих традицій цього дня немає. В давнину намагалися сходити з ранку до церкви, де просили у святих допомоги, щоб пережити зиму.

Що не можна робити 1 грудня

Не варто відмовлятися від перспективних пропозицій щодо роботи.

Спонтанні покупки краще не робити.

Не відкладайте на майбутнє далеку дорогу, сьогодні найкращий день для поїздок та подорожей.

Не гнівайтесь і не тримайте зла на інших.

Також цього дня

1800 року Вашингтон став столицею Сполучених Штатів Америки.



1903 – на екрани вийшов перший вестерн "Велике пограбування поїзда".



1935 – народився Вуді Аллен (справжнє ім'я – Аллен Стюарт Кенегсберг), американський кінорежисер, письменник, актор, продюсер, автор легендарних «інтелектуальних комедій». І хоча його роботи – це ніби некомерційне кіно, проте на «Оскари» його номінують регулярно.



1953 – у Чикаго вийшов перший номер журналу Playboy. Перший номер "Плейбоя" прикрасив знімок оголеної Мерилін Монро з еротичного календаря за 1949 рік. У різні роки для журналу позували Мерилін Монро, Елізабет Тейлор, Сінді Кроуфорд, Памела Андерсон та інші відомі жінки.



1959 – 12 країн (Аргентина, Австралія, Бельгія, Великобританія, Чилі, Франція, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, ПАР, СРСР та США) уклали Договір про Антарктику, згідно з яким заборонено використання Антарктиди в будь-яких військових цілях.



1989 – Зустріч у Ватикані Папи Івана Павла ІІ з керівником СРСР Михайлом Горбачовим розпочала офіційну легалізацію Української Греко-Католицької Церкви.



1991 – Понад 90 % відсотків із 32 мільйонів громадян України, які 1 грудня 1991 року взяли участь у Всеукраїнському референдумі, висловилися за незалежність своєї країни.



2009 – у Євросоюзі набув чинності Лісабонський договір. Він був покликаний замінити собою Конституцію ЄС, що не набула чинності, і внести зміни до чинних угод про Європейський Союз з метою реформування системи управління ЄС.



2012 – оприлюднена Українська хартія вільної людини.



2013 – у відповідь на спробу силового розгону Євромайдану мільйонна демонстрація у Києві, сутички біля Адміністрації Президента України та початок Революції гідності.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Антон, Дмитро.

за Юліанським календарем: Микола, Платон, Роман.