15.11.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 4 - 6° тепла, вдень 7 - 9° тепла.

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Народні прикмети

Ясний або малохмарний день обіцяє швидкий прихід холодів.

Хмари пливуть проти вітру — до снігопаду.

А якщо дороги розвезло, то морози прийдуть лише у грудні.

Якщо сьогодні небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде.

А якщо цього дня низький туман – до м’якої зими.

З цього дня і до 20 листопада відбувається стійке промерзання ґрунту.

Якщо цього дня мороз, то весна буде холодною.

Синиці та галки літають по двору — до снігопаду.