Прогноз погоди у Харкові на 15 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
15 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 4 - 6° тепла, вдень 7 - 9° тепла.
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Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
15 листопада відзначається Всесвітній день рециклінгу (або вторинної переробки), який має на меті привернути увагу до збереження чистої атмосфери.
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