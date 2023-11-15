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15.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 4 - 6° тепла, вдень 7 - 9° тепла.

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Народні прикмети

  • Ясний або малохмарний день обіцяє швидкий прихід холодів.
  • Хмари пливуть проти вітру — до снігопаду.
  • А якщо дороги розвезло, то морози прийдуть лише у грудні.
  • Якщо сьогодні небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде.
  • А якщо цього дня низький туман – до м’якої зими.
  • З цього дня і до 20 листопада відбувається стійке промерзання ґрунту.
  • Якщо цього дня мороз, то весна буде холодною.
  • Синиці та галки літають по двору — до снігопаду.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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