15.11.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 15 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Фінанси потребують серйозного підходу. І обережніше з витратами: сьогодні похід у магазин «за хлібом» може пробити значний пролом у гаманці.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Настав час збирати каміння. Причому значні щодо фінансових надходжень. Це можуть бути дивіденди чи премія, визнання заслуг чи просто приємний сюрприз – одним словом, успіх у будь-якому його вигляді.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Ви блискучі не тільки в умінні заводити знайомства, але і зводити їх нанівець. У вашому житті, як діловому, так і особистому, можуть з'явитися нові зв'язки. У той же час ваша нестримність може зіпсувати стосунки з найкращим другом.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У вас може раптово прокинутися ревнощі. Друзі, рідні, колеги по роботі практично будь-який ризикує стати об'єктом ваших власних настроїв. Не з'ясовуйте стосунки – нічого хорошого це не приведе.

Рак (22 червня – 23 липня)

Не виключено, що вам захочеться з кимось позмагатися. Не опирайтеся цьому імпульсу - він здатний внести родзинку та елемент гри у ваше життя. Головне, щоб усе було в міру, і змагання не перетворилося на доказ своєї переваги.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Вам можуть опинитися по плечу речі, які здавалися недоступними ще тиждень тому. Просто сьогодні ви точно знатимете, що робити і як. Єдине «але»: розраховуйте тільки на свої сили, навколишнім навряд чи сподобається думка заховатись у вашу упряжку.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Ситуація змусить постійно опинятися в центрі уваги, проте ви не вдарите в бруд обличчям. Щоправда, слід приготуватися до того, що ваші успіхи можуть спровокувати відверту заздрість оточуючих. Втім, це невелика ціна за те, щоб цілий день почуватися на коні.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Ваш давіз: "Все в дім!". Ваші прагнення спрямовані на те, щоб принести користь своїй сім'ї, близьким людям чи самому житлу – наприклад, зробивши перестановку або облаштувавши домашній простір. Зірки обіцяють, що будь-які кроки та покупки в цьому напрямку виявляться вдалими.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Вам буде важко залишатися на одному місці – ситуація може вимагати присутності одразу у кількох місцях. Втім, сьогодні ви й самі не проти такої кипучої діяльності, тим більше, що вона обіцяє виявитися ще й корисною: якісь сьогоднішні події чи знайомства здатні піднести приємний сюрприз.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки обіцяють підтримку у фінансових справах! Так що якщо у вас є план, як підвищити свої доходи, саме час почати його здійснювати. Розмова з начальством про збільшення зарплати, запуск нового проекту, грошові вкладення тощо. – будь-який крок Стрільця у потрібному напрямку з часом обіцяє обернутися приємним тягарем у його гаманці.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ваша доля на цей день – бути ведучим, а не веденим, і оточуючим доведеться з цим змиритися. Люди хоч-не-хоч підтримуватимуть ваші починання, якщо ж віддасте перевагу діяти поодинці, то і тут маєте шанс досягти успіху.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

На вас може чекати дуже приємний і корисний сюрприз, причому буквально на порожньому місці. Можливо, йдучи вулицею, знайдіть у себе під ногами велику купюру. Або ж він виграєте в лотерею, отримаєте забутий борг, подарунок від шанувальника… Варіантів може бути безліч, тож будьте готовим до будь-яких подарунків долі.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Сьогодні ви здатні перетворитися на марнотрат у лічені секунди. Ситуація постійно спокушає зробити безглузду покупку або вкласти велику суму в «надійну» справу. Щоб не спокушати долю, зірки радять обминати яскраві вітрини стороною і не вмикати телевізор, щоб не стати безвільною жертвою реклами.