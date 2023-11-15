Гороскоп на 15 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Фінанси потребують серйозного підходу. І обережніше з витратами: сьогодні похід у магазин «за хлібом» може пробити значний пролом у гаманці.
Настав час збирати каміння. Причому значні щодо фінансових надходжень. Це можуть бути дивіденди чи премія, визнання заслуг чи просто приємний сюрприз – одним словом, успіх у будь-якому його вигляді.
Ви блискучі не тільки в умінні заводити знайомства, але і зводити їх нанівець. У вашому житті, як діловому, так і особистому, можуть з'явитися нові зв'язки. У той же час ваша нестримність може зіпсувати стосунки з найкращим другом.
У вас може раптово прокинутися ревнощі. Друзі, рідні, колеги по роботі практично будь-який ризикує стати об'єктом ваших власних настроїв. Не з'ясовуйте стосунки – нічого хорошого це не приведе.
Не виключено, що вам захочеться з кимось позмагатися. Не опирайтеся цьому імпульсу - він здатний внести родзинку та елемент гри у ваше життя. Головне, щоб усе було в міру, і змагання не перетворилося на доказ своєї переваги.
Вам можуть опинитися по плечу речі, які здавалися недоступними ще тиждень тому. Просто сьогодні ви точно знатимете, що робити і як. Єдине «але»: розраховуйте тільки на свої сили, навколишнім навряд чи сподобається думка заховатись у вашу упряжку.
Ситуація змусить постійно опинятися в центрі уваги, проте ви не вдарите в бруд обличчям. Щоправда, слід приготуватися до того, що ваші успіхи можуть спровокувати відверту заздрість оточуючих. Втім, це невелика ціна за те, щоб цілий день почуватися на коні.
Ваш давіз: "Все в дім!". Ваші прагнення спрямовані на те, щоб принести користь своїй сім'ї, близьким людям чи самому житлу – наприклад, зробивши перестановку або облаштувавши домашній простір. Зірки обіцяють, що будь-які кроки та покупки в цьому напрямку виявляться вдалими.
Вам буде важко залишатися на одному місці – ситуація може вимагати присутності одразу у кількох місцях. Втім, сьогодні ви й самі не проти такої кипучої діяльності, тим більше, що вона обіцяє виявитися ще й корисною: якісь сьогоднішні події чи знайомства здатні піднести приємний сюрприз.
Зірки обіцяють підтримку у фінансових справах! Так що якщо у вас є план, як підвищити свої доходи, саме час почати його здійснювати. Розмова з начальством про збільшення зарплати, запуск нового проекту, грошові вкладення тощо. – будь-який крок Стрільця у потрібному напрямку з часом обіцяє обернутися приємним тягарем у його гаманці.
Ваша доля на цей день – бути ведучим, а не веденим, і оточуючим доведеться з цим змиритися. Люди хоч-не-хоч підтримуватимуть ваші починання, якщо ж віддасте перевагу діяти поодинці, то і тут маєте шанс досягти успіху.
На вас може чекати дуже приємний і корисний сюрприз, причому буквально на порожньому місці. Можливо, йдучи вулицею, знайдіть у себе під ногами велику купюру. Або ж він виграєте в лотерею, отримаєте забутий борг, подарунок від шанувальника… Варіантів може бути безліч, тож будьте готовим до будь-яких подарунків долі.
Сьогодні ви здатні перетворитися на марнотрат у лічені секунди. Ситуація постійно спокушає зробити безглузду покупку або вкласти велику суму в «надійну» справу. Щоб не спокушати долю, зірки радять обминати яскраві вітрини стороною і не вмикати телевізор, щоб не стати безвільною жертвою реклами.
Фінанси потребують серйозного підходу. І обережніше з витратами: сьогодні похід у магазин «за хлібом» може пробити значний пролом у гаманці.
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