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12.10.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 жовтня

У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

листя на траві

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

12 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без  опадів.

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с, вдень пориви 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі сильні заморозки 0 - 2°, вдень 14 - 16° тепла.

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Народні прикмети

12 жовтня можливий перший снігопад. Часто застилали землю сирі тумани.

Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня: якщо день був сонячний, то слід очікувати сонячного початку весни.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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