Прогноз погоди у Харкові на 12 жовтня

У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
12 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів.
Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с, вдень пориви 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі сильні заморозки 0 - 2°, вдень 14 - 16° тепла.
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12 жовтня можливий перший снігопад. Часто застилали землю сирі тумани.
Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня: якщо день був сонячний, то слід очікувати сонячного початку весни.
Порада зірок: нічого серйозного цього дня не плануйте. Намагайтеся більше радіти приємним дрібницям, але не налягайте на солодке.
У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
12 жовтня світ відзначає День економіста, свято, присвячене фахівцям, які глибоко вивчають економічні процеси та розвиток господарства.
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