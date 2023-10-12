12.10.2023 00:11

Обстріл Харкова: чоловік отримав осколкові поранення, у жінці - стрес

Сталі відомі подробиці удару окупантів по Харкову.



Обстріл Харкова: чоловік отримав осколкові поранення, у жінці - стрес



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Телеграм-канал очільника ХОВА Олега Синєгубова, за уточненою інформацією екстреної медичної допомоги, внаслідок удару окупантів по м. Харків один чоловік отримав осколкові поранення. Також за допомогою до медиків звернулась жінка - гостра реакція на стрес. Наразі спеціалісти надають постраждалим всю необхідну допомогу.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог влучив у приватний будинок, поранено людину та виникала пожежа.