Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Порада зірок: нічого серйозного цього дня не плануйте. Намагайтеся більше радіти приємним дрібницям, але не налягайте на солодке.
Приготуйтеся до пробуксування у справах, причому причиною цього будуть ваші колеги чи домашні. Це позначиться і вашому результаті. втім, навряд чи хтось чекатиме від вас подвигів на тлі загальних збоїв.
Не відривайтеся від колективу! Самостійна робота сьогодні здатна завести в глухий кут Так що якщо хочете вирішити якесь важливе питання, мимоволі доведеться обговорити його з оточуючими.
Схоже, що Фортуна сьогодні взяла вихідний. Щоб день був результативним, достатньо не ризикувати, дотримуючись у всьому перевіреного, консервативного курсу. Або завантажити себе плинною.
Самовпевненість може призвести до помилок. Якщо хтось із близьких людей люб'язно погодиться контролювати ваші дії, робота стане більш результативною.
Спільні починання краще перенести на другий день. Сьогодні є сенс зосередитись на тих проектах, де ви особисто за все відповідаєте. І де за всього бажання ніхто не зможе перешкодити.
Зірки радять влаштувати презентацію свого проекту або навіть самого себе. І пам'ятайте: оточуючі охочіше сприймуть мову образів та емоцій, тому не варто завантажувати мозок слухачів цифрами та фактами.
Врахуйте: сьогодні не все так, як здається на перший погляд. У начебто вирішених справах можливі пробуксовки, а відкладені проблеми можуть вирішитися самі собою. Тримайте руку на пульсі і будьте готовими до будь-яких несподіваних поворотів.
Зірки попереджають, що покладатися на інтуїцію не варто. Передчуття, швидше за все, виявляться оманливими, а ґрунтовані на них рішення – невірними. Щоб уникнути можливих ускладнень та неприємностей, не слід рубати з гарячого.
Дотримуйтесь правила: сім разів відміряй, один відріж. На успіх у цей день покладатися не слід - раптом здасться, що шанс сам пливе в руки, не варто ризикувати. Найрозумніше почекати час, відклавши проект на потім.
Ваш ентузіазм може викликати у оточуючих роздратування, і це гальмуватиме всі починання. Найкраще рішення дня – провести його у спілкуванні з близькими людьми.
По можливості, відкладіть частину запланованого на сьогодні. Зірки радять розслабитися і добре відпочити. А завтра взятися за справи з новими силами.
Хороший струс піде вам на користь, повернувши свіже сприйняття. Можливо, є сенс відкласти на час усі справи та зайнятися хобі чи банально відпочити.
Порада зірок: нічого серйозного цього дня не плануйте. Намагайтеся більше радіти приємним дрібницям, але не налягайте на солодке.
У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
12 жовтня світ відзначає День економіста, свято, присвячене фахівцям, які глибоко вивчають економічні процеси та розвиток господарства.
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