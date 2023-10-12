12.10.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Порада зірок: нічого серйозного цього дня не плануйте. Намагайтеся більше радіти приємним дрібницям, але не налягайте на солодке.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Приготуйтеся до пробуксування у справах, причому причиною цього будуть ваші колеги чи домашні. Це позначиться і вашому результаті. втім, навряд чи хтось чекатиме від вас подвигів на тлі загальних збоїв.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Не відривайтеся від колективу! Самостійна робота сьогодні здатна завести в глухий кут Так що якщо хочете вирішити якесь важливе питання, мимоволі доведеться обговорити його з оточуючими.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Схоже, що Фортуна сьогодні взяла вихідний. Щоб день був результативним, достатньо не ризикувати, дотримуючись у всьому перевіреного, консервативного курсу. Або завантажити себе плинною.

Рак (22 червня – 23 липня)

Самовпевненість може призвести до помилок. Якщо хтось із близьких людей люб'язно погодиться контролювати ваші дії, робота стане більш результативною.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Спільні починання краще перенести на другий день. Сьогодні є сенс зосередитись на тих проектах, де ви особисто за все відповідаєте. І де за всього бажання ніхто не зможе перешкодити.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки радять влаштувати презентацію свого проекту або навіть самого себе. І пам'ятайте: оточуючі охочіше сприймуть мову образів та емоцій, тому не варто завантажувати мозок слухачів цифрами та фактами.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Врахуйте: сьогодні не все так, як здається на перший погляд. У начебто вирішених справах можливі пробуксовки, а відкладені проблеми можуть вирішитися самі собою. Тримайте руку на пульсі і будьте готовими до будь-яких несподіваних поворотів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки попереджають, що покладатися на інтуїцію не варто. Передчуття, швидше за все, виявляться оманливими, а ґрунтовані на них рішення – невірними. Щоб уникнути можливих ускладнень та неприємностей, не слід рубати з гарячого.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Дотримуйтесь правила: сім разів відміряй, один відріж. На успіх у цей день покладатися не слід - раптом здасться, що шанс сам пливе в руки, не варто ризикувати. Найрозумніше почекати час, відклавши проект на потім.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ваш ентузіазм може викликати у оточуючих роздратування, і це гальмуватиме всі починання. Найкраще рішення дня – провести його у спілкуванні з близькими людьми.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

По можливості, відкладіть частину запланованого на сьогодні. Зірки радять розслабитися і добре відпочити. А завтра взятися за справи з новими силами.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Хороший струс піде вам на користь, повернувши свіже сприйняття. Можливо, є сенс відкласти на час усі справи та зайнятися хобі чи банально відпочити.