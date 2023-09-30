30.09.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Яким буде день – продуктивним чи порожнім – залежить від вас. На тих, хто зуміє подолати лінощі, чекають цікаві знайомства та здобуття досвіду в нових для них сферах життя.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Представники знака більшою мірою тяжіють до задоволення – змусити себе працювати на благо суспільства їм буде непросто. Єдиний виняток – бажання подарувати оточуючим приємне проведення часу: на вечірці, в театрі чи кафе.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельців може наздогнати осіння нудьга, всі думки крутитимуться навколо улюбленого крісла або дивана з пледом. Підступ у тому, що зірки нададуть цікаві можливості, скористатися якими можна, тільки увійшовши до робочого ритму.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам зірки благоволять у фінансових питаннях. Саме сьогодні представникам знака може надійти слушна пропозиція, яка обіцяє великий прибуток. А може, просто повернуть старий обов'язок.

Рак (22 червня – 23 липня)

Настрій Раків сьогодні не стабільний, їх кидатиме від людинолюбства до мізантропства. Втім, гуманізм переможе, і під впливом дружньої симпатії Раки можуть зробити великодушний вчинок.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леви можуть потрапити в ситуацію, де від них не залежатиме нічого. Якщо це станеться, зірки радять заспокоїтись і плисти за течією.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Настав час, коли сміливі кроки, які Діви давно хотіли, але боялися зробити, принесуть максимальний результат. Здоровий авантюризм, особливо у справах особистих, вітається.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Якщо Терези візьмуться за організацію чогось, захід пройде на належному рівні. Хороша можливість як зарекомендувати себе перед начальством, так і досягти успіху у справах особистих.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День несподіваних відкриттів. Може, людина з оточення Скорпіона постане перед нею в несподіваному амплуа. Або Скорпіон зробить те, чого від нього ніхто не очікував.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У цей день на Стрільців чекає поворот, який здатний змінити життя. Що це буде: зустріч, пропозиція чи випадкова подія – зірки замовчують, тож Стрільцям варто бути напоготові.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки радять Козерогам обрати у головні порадники власну інтуїцію – внутрішній голос сьогодні допоможе вибрати правильний варіант дій.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Між Водолієм та близькою йому людиною може пробігти чорна кішка. Зірки радять не розпалювати конфлікт і пам'ятати: іноді поступитися означає виграти.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рада дня: проведіть вільний час там, де життя б'є ключем. Комунікабельність Риб допоможе їм піднести себе у найвигіднішому світлі та зав'язати цікаві (і перспективні) знайомства.