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30.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 вересня

Перший осінній місяць прощається з Харковом по-справжньому літньою погодою. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі +9–11° тепла, вдень +24–26°.

Народні прикмети

  • Цього дня може бути як дощова і холодна погода, так і ясна, сонячна.
  • Люди цього дня спостерігали за журавлями: якщо вони полетять, то на Покрову буде мороз, а ні, то зима буде пізньою.
  • З цього часу можна чекати перші заморозки у повітрі нижче -2 градусів.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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