Прогноз погоди у Харкові на 30 вересня

Перший осінній місяць прощається з Харковом по-справжньому літньою погодою. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
30 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі +9–11° тепла, вдень +24–26°.
Яким буде день – продуктивним чи порожнім – залежить від вас. На тих, хто зуміє подолати лінощі, чекають цікаві знайомства та здобуття досвіду в нових для них сферах життя.
Перший осінній місяць прощається з Харковом по-справжньому літньою погодою. Без опадів.
У день Віри, Надії та Любові в Україні відзначають День усиновлення.
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