30.09.2023 07:30 Рита Парфенова

30 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У день Віри, Надії та Любові в Україні відзначають День усиновлення.





День усиновлення встановлено у 2008 році президентом Віктором Ющенком і вперше відзначався у 2009-му. Це національне свято прийомних батьків, опікунів, вихователів сімейних будинків дитячого типу, які прийняли під свою опіку дітей, які втратили рідні сім'ї.



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Також 30 вересня в Україні святкують Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотечна справа ще в Київській Русі розпочалася у монастирях. Пізніше залученням населення до друкованої культури зайнялася держава. На сьогоднішній день в Україні налічується близько 40 тисяч бібліотек. Серед провідних – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна парламентська бібліотека України, Державна бібліотека України для дітей, Державна історична бібліотека України та інші.



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Ще одне гуманітарне свято – Міжнародний день перекладачів – також відзначається 30 вересня. Він заснований у 1991 році і приурочений до дня смерті Ієроніма Стридонського – перекладача латинською Старого та Нового Завіту. Одинадцять століть по тому його версія визнана офіційним латинським текстом Святого Письма (Вульгатою). Крім того, вважається, що Ієронім був творцем глаголиці.

Народні прикмети

У давнину цього дня святкували іменини багато дівчат і жінок, адже імена святих Віри, Надії, Любові та Софії були дуже популярними в народі. Найчастіше іменини святкували три дні, прославляючи материнську мудрість і жіночі чесноти.

Окрім того, цей день вважається сприятливим для риболовлі.

Що не можна робити 30 вересня

Жінкам цього дня рекомендують відкласти всі домашні клопоти та присвятити день собі.

Не можна сваритися і використовувати лайливі слова.

Також радять не планувати на 30 вересня весілля та вінчання.

Також цього дня

У 1452 році в Майнці Йоганном Гутенбергом надруковано першу книгу - Біблія.



1614 – між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов'язувалося нести сторожову службу і жити лише в Запорожжі



1846 – Вільям Мортон, зубний лікар із Бостона, вперше застосував анастезію (ефір) при видаленні зуба у комерсанта Ебена Фроста. Це було перше вдале застосування ефіру у медичній практиці.



1928 – англійський мікробіолог А. Флемінг оголосив про винахід їм пеніциліну.



1929 – англійська служба Бі-Бі-Сі вперше провела телетрансляцію.



1944 – засновано Агентство Франс Прес (АFP) – одне з провідних інформаційних агенцій світу.



1946 – розпочав роботу Нюрнберзький трибунал у справі про нацистських злочинців.



1964 – народилася Моніка Белуччі, італійська актриса та модель. Популярність у кіно Беллуччі принесли такі фільми як «Дракула», «Малена», «Матриця: Перезавантаження» та «Матриця: Революція», «Пристрасті Христові», «Брати Грімм», «007: Спектр», «Через чумацький шлях», «Астерікс та Обелікс: Місія „Клеопатра“».



1975 – народилася Маріон Котіяр, французька актриса. Славу їй принесла роль у комедійному бойовику «Таксі», Маріон отримала «Сезара» за роль другого плану у картині «Довга заручини», а біографічна стрічка про Едіт Піаф «Життя в рожевому кольорі» (2007) принесла їй «Оскара» за найкращу роль.



1994 – Рада співробітництва країн Перської затоки оголосила про припинення економічного бойкоту Ізраїлю (тривав 46 років)

1997 – католицька церква Франції публічно вибачилася перед євреями за те, що не подала голосу протесту проти нацистських злочинів у роки війни.

2005 – суперечливі малюнки про Мухаммеда надруковані в датській газеті.



2007 – в Україні відбулися дострокові парламентські вибори, після яких було утворено коаліцію фракціями БЮТ і НУНС



2009 – землетрус на Суматрі потужністю 7,6 балів забрав життя 1115 людей.



2016 – ураган «Метью» став ураганом 5-ї категорії, що зробило його найсильнішим ураганом, який утворився в Карибському морі з 2007 року.



2016 – дві картини загальною вартістю 100 мільйонів доларів знайдені після того, як вони були викрадені з музею Ван Гога в 2002 році.

Іменини відзначають:

Віра, Дмитро, Зіновій, Іван, Ілля, Ірина, Любов, Мирон, Надія, Никодим, Олександра, Павло, Серафим, Софія.