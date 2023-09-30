30 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У день Віри, Надії та Любові в Україні відзначають День усиновлення.
День усиновлення встановлено у 2008 році президентом Віктором Ющенком і вперше відзначався у 2009-му. Це національне свято прийомних батьків, опікунів, вихователів сімейних будинків дитячого типу, які прийняли під свою опіку дітей, які втратили рідні сім'ї.
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Також 30 вересня в Україні святкують Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотечна справа ще в Київській Русі розпочалася у монастирях. Пізніше залученням населення до друкованої культури зайнялася держава. На сьогоднішній день в Україні налічується близько 40 тисяч бібліотек. Серед провідних – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна парламентська бібліотека України, Державна бібліотека України для дітей, Державна історична бібліотека України та інші.
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Ще одне гуманітарне свято – Міжнародний день перекладачів – також відзначається 30 вересня. Він заснований у 1991 році і приурочений до дня смерті Ієроніма Стридонського – перекладача латинською Старого та Нового Завіту. Одинадцять століть по тому його версія визнана офіційним латинським текстом Святого Письма (Вульгатою). Крім того, вважається, що Ієронім був творцем глаголиці.
У давнину цього дня святкували іменини багато дівчат і жінок, адже імена святих Віри, Надії, Любові та Софії були дуже популярними в народі. Найчастіше іменини святкували три дні, прославляючи материнську мудрість і жіночі чесноти.
Окрім того, цей день вважається сприятливим для риболовлі.
У 1452 році в Майнці Йоганном Гутенбергом надруковано першу книгу - Біблія.
1614 – між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов'язувалося нести сторожову службу і жити лише в Запорожжі
1846 – Вільям Мортон, зубний лікар із Бостона, вперше застосував анастезію (ефір) при видаленні зуба у комерсанта Ебена Фроста. Це було перше вдале застосування ефіру у медичній практиці.
1928 – англійський мікробіолог А. Флемінг оголосив про винахід їм пеніциліну.
1929 – англійська служба Бі-Бі-Сі вперше провела телетрансляцію.
1944 – засновано Агентство Франс Прес (АFP) – одне з провідних інформаційних агенцій світу.
1946 – розпочав роботу Нюрнберзький трибунал у справі про нацистських злочинців.
1964 – народилася Моніка Белуччі, італійська актриса та модель. Популярність у кіно Беллуччі принесли такі фільми як «Дракула», «Малена», «Матриця: Перезавантаження» та «Матриця: Революція», «Пристрасті Христові», «Брати Грімм», «007: Спектр», «Через чумацький шлях», «Астерікс та Обелікс: Місія „Клеопатра“».
1975 – народилася Маріон Котіяр, французька актриса. Славу їй принесла роль у комедійному бойовику «Таксі», Маріон отримала «Сезара» за роль другого плану у картині «Довга заручини», а біографічна стрічка про Едіт Піаф «Життя в рожевому кольорі» (2007) принесла їй «Оскара» за найкращу роль.
1994 – Рада співробітництва країн Перської затоки оголосила про припинення економічного бойкоту Ізраїлю (тривав 46 років)
1997 – католицька церква Франції публічно вибачилася перед євреями за те, що не подала голосу протесту проти нацистських злочинів у роки війни.
2005 – суперечливі малюнки про Мухаммеда надруковані в датській газеті.
2007 – в Україні відбулися дострокові парламентські вибори, після яких було утворено коаліцію фракціями БЮТ і НУНС
2009 – землетрус на Суматрі потужністю 7,6 балів забрав життя 1115 людей.
2016 – ураган «Метью» став ураганом 5-ї категорії, що зробило його найсильнішим ураганом, який утворився в Карибському морі з 2007 року.
2016 – дві картини загальною вартістю 100 мільйонів доларів знайдені після того, як вони були викрадені з музею Ван Гога в 2002 році.
Віра, Дмитро, Зіновій, Іван, Ілля, Ірина, Любов, Мирон, Надія, Никодим, Олександра, Павло, Серафим, Софія.
Яким буде день – продуктивним чи порожнім – залежить від вас. На тих, хто зуміє подолати лінощі, чекають цікаві знайомства та здобуття досвіду в нових для них сферах життя.
Перший осінній місяць прощається з Харковом по-справжньому літньою погодою. Без опадів.
У день Віри, Надії та Любові в Україні відзначають День усиновлення.
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