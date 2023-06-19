19.06.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 19 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні зірки обіцяють успіх у самостійній діяльності, а також у тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен здатний легко захопитися найрізноманітнішими речами. Ці захоплення накатуватимуть несподівано, захоплюючи Овна з головою. Однак протягом дня цих захоплень може бути стільки, що Овен і сам перестане розуміти, що більше його приваблює і куди його тягне. Тож розраховувати цього дня на його сталість почуттів не варто. Ну, такий Овен – трохи вітряний і непостійний!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець ризикує несподівано для себе захопитися якоюсь малозначущою нісенітницею. Втім, самому Тельцеві предмет його захоплення нісенітницею здаватися якраз і не буде! Більше того, ця річ здатна захопити увагу настільки, що через це Телець упустить щось справді важливе. Тому будувати серйозні плани не варто. Краще присвятити день творчості чи кохання.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам може здатися, що центр обертання Всесвіту неодмінно має бути десь поруч із ними. Ну а оскільки у Всесвіту з цього приводу може бути інша думка, Близнюків така ситуація чимало дивуватиме. Щоразу вони будуть робити все, щоб виправити цю ситуацію, активно привертаючи до себе увагу і намагаючись потрапити до епіцентру подій. Тут головне – не перестаратися, бо не завжди бути у центрі – добре.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак ризикує з головою увійти в роль домашнього тирана та диктатора! При цьому самому Раку цілком здається, що він просто виявляє корисну ініціативу на благо всій родині. Ось тільки з боку домашніх це буде схоже на самодурство. Якщо Рак не хоче надмірно розжарювати обстановку, йому не заважає зменшити кількість командирських ноток у своєму голосі.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Якщо вже Леву прийде якась думка на думку, то вона легко може набути характеру нав'язливої ідеї. Більше того, думки в голову Лева будуть приходити частіше за звичайне, а значить і нав'язливих ідей може виявитися куди більше однієї. У такому стані Леву краще звести спілкування до мінімуму, інакше розмови постійно переростатимуть у безглузду суперечку. Краще вже творчістю якимсь зайнятися. Там від нав'язливих ідей принаймні не буде шкоди.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві буде важко зрозуміти, чому найприємніші задоволення за сумісництвом є ще й гріхами. Ну що поганого в зайвому тістечку чи поцілунку? Одним словом, Діві логічним здається правило: «Якщо не можна, але дуже хочеться, то можна». У принципі, нічого поганого в цьому немає, якщо доповнити цю формулу маленьким пунктом: «Все добре в міру».

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезів може прокинутися непереборне бажання покомандувати оточуючими. Що ж, якщо ви відчуваєте в собі реальні якості лідера, то дерзайте! А от якщо цих якостей у характері Терезів бракує, то не варто й намагатися. Краще у стрілялку якусь пограти – там хоч би скасування можна зробити. А ще краще для Терезів переключити свою бурхливу енергію на романтичне побачення – вони про це не пошкодують.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Життя змусить подолати обставини! Незважаючи на те, що сам Скорпіон не буде налаштований на підвищену активність, якісь події постійно вимагатимуть його енергійної участі. Хтось із його оточення може непомітно втягнути Скорпіона у затяжну суперечку або (ще гірше) запрягти його у вирішення якоїсь непотрібної Скорпіону завдання. Природно, Скорпіон чинитиме опір цьому всіма силами – проте не факт, що його опір виявиться успішним.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У Стрільця є можливість дізнатися щось незвичайне та цікаве! У цей день його життя буде сповнене яскравих, феєричних емоцій та вражень. Єдина умова – не надавати великого значення прикрим дрібницям. Якщо не зважати на дрібниці, день буде яскравим, наче бризки шампанського. Ну а, зациклившись на дрібницях, Стрілець ризикує всерйоз зіпсувати настрій і собі, і оточуючим.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг відчуватиме труднощі з самоорганізацією та дисципліною. Утриматися цього дня у звичних рамках буде напрочуд важко, хоча саме цього Козеріг і прагнутиме. Звідси й внутрішній конфлікт, коли одна половинка душі прагне порядку, іншу – до хаосу. Питання лише у тому, що у його душі переважить.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Інтереси та плани Водолія протягом дня не раз рішуче змінюватимуться! Весь день його тягтиме то в один, то в інший бік, і противитися цим поривам буде важко. По-хорошому, щоб добитися цього дня хоч чогось, Водолію не завадило б зосередитися на чомусь одному. Ось тільки навряд чи це вийде - надто мінливі вітри в його голові.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби ризикують повною мірою відчути, що таке войовничість. Ні, жодної війни вони оголошувати не збираються. Та й навіщо оголошувати? Куди зручніше розпочати війну без оголошення, застав супротивника зненацька! Такі пориви виникатимуть у душі Риб неодноразово. Чи варто дивуватися, якщо день при такому настрої пройде у конфліктах та сварках?