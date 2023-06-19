Прогноз погоди у Харкові на 19 червня

Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
У понеділок, 19 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Якщо вранці чути гуркіт грому, то ввечері може піти дощ.
Спостерігали за комахами: якщо жуки літають увечері, можна розраховувати на хорошу погоду.
Сьогодні зірки обіцяють успіх у самостійній діяльності, а також у тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
День фермера – свято, яке відзначають в Україні 19 червня.
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