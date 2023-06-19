19.06.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 червня

Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+21°C (відчувається як +16°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+25°C (відчувається як +25°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+23°C (відчувається як +23°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 47%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У понеділок, 19 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Народні прикмети

Якщо вранці чути гуркіт грому, то ввечері може піти дощ.

Спостерігали за комахами: якщо жуки літають увечері, можна розраховувати на хорошу погоду.