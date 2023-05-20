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20.05.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 20 травня

Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.


РЕДПОСТ
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+21°C (відчувається як +18°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+24°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 25%. Температура повітря +22°...+19°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У суботу, 20 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С і дев'ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах класу М5,39.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М5,39 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Народні прикмети

Погоду в цей день визначає місяць: якщо він ріжками донизу – на тепло, а якщо червоний – на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу.

 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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