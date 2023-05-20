Прогноз погоди у Харкові на 20 травня

Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М5,39 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Погоду в цей день визначає місяць: якщо він ріжками донизу – на тепло, а якщо червоний – на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу.
На перший план вийде прагнення порядку. Заняття домашнім господарством загрожує перерости в генеральне прибирання, робочому місці обіцяє панувати незвично зібрана атмосфера.
Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.
Щороку в третью суботу травня в Україні відзначають День науки.
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