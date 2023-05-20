Прогноз погоди у Харкові на 20 травня

20.05.2023 06:00

Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+21°C (відчувається як +18°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+24°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 25%. Температура повітря +22°...+19°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

У суботу, 20 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С і дев'ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах класу М5,39.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М5,39 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

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