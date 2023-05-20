20.05.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 20 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

На перший план вийде прагнення порядку. Заняття домашнім господарством загрожує перерости в генеральне прибирання, робочому місці обіцяє панувати незвично зібрана атмосфера.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Оточуючі перекладуть на плечі Овна левову частину своїх проблем та турбот! Овен готовий надати їм підтримку та допомогу, навіть посунувши заради цього свої власні справи. Втім, прохачі можуть про це пошкодувати: Овен піддасть безжальному аналізу їх проблеми, зовсім не шкодуючи їх почуттів. Його слова будуть логічними, але нещадними. Тож, звертаючись до Овна за порадою, подумайте, чи хочете ви справді знати всю правду? Або воно не варте того?

Телець (21 квітня – 21 травня)

Організаторські здібності Тельця досягнуть величезних висот! Його жовта майка лідера буде видно здалеку, спонукаючи оточуючих йти за ним. Можливо, ситуація довірить турботам Тельця групу людей або він сам візьме відповідальність на себе за якусь громадську справу. З будь-яким подібним заходом Телець впорається легко: він сповнений енергії, ясно бачить мету і не проти кимось покомандувати!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюків постійно відволікатимуть домашні турботи – не лише миттєві, а й ті, які давно накопичилися і вимагають рішення. Крім того, близькі можуть намагатися навперебій заволодіти їхньою увагою, вимагаючи від Близнюків допомоги, розуміння та підтримки. Оскільки розірватися Близнюки не в змозі, їм доведеться розставляти пріоритети, прямо на ходу вирішуючи, яка зі справ важливіша і хто з оточуючих по-справжньому потребує їх.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак матиме неймовірний дар переконання, причиною чого стане його послідовність і логічність. Він буде здатний крок за кроком переконати будь-кого: вовка в тому, що капуста корисна для здоров'я, донжуана - на користь вірності, і навіть власне начальство - в тому, що Раку необхідно підвищити зарплату. А от у колі друзів сьогоднішня розсудливість Рака може бути помилково названа занудством і стати мішенню для жартів!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Чудовий день для того, щоб Лев присвятив його своїм фінансам. Несподівано в ньому може прокинутися талант бухгалтера, дозволивши досконало підбити рахунок своїм доходам і витратам. Навіть якщо Лев раптом виявить, що з його банківським рахунком щось не так, він зможе виправити ситуацію, обернувши справу до своєї вигоди. Якщо ж з грошима все гаразд, Лев не зменшуватиме їх кількість – він налаштований економити.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва має бути готова до того, що будь-які свої рішення, ідеї чи проекти їй доведеться як слід обґрунтувати! Навколишні не будуть схильні вірити на слово, і навіть заразливі емоції Діви або її ораторська майстерність не дадуть бажаного ефекту. Рецепт сьогоднішнього успіху для Діви – логіка і лише логіка. Їй доведеться підготувати щось подібне до презентації, щоб пояснити крок за кроком свою думку і переконати оточуючих у правильності будь-яких своїх слів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Спостережливість і проникливість Терезів можуть досягти висот, про які вони не підозрювали! Їхня інтуїція і логіка працюватимуть однаково чітко, дозволяючи Терезам проникати в суть речей і робити правильні висновки, як Шерлок Холмс, буквально на порожньому місці. У результаті людям навколо може здаватися, що Терези читають їхні думки! Самі ж вони здатні ненароком дізнатися пару-трійку фактів про оточуючих, які вони намагалися приховати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Відносини Скорпіона з оточуючими можуть бути вкрай заплутаними. А все через те, що про одну й ту саму людину інтуїція може говорити їй одне, а логіка та факти – зовсім інше. Щоб Скорпіон остаточно не втратив орієнтири, йому слід прислухатися передусім до голосу свого серця. Воно підкаже йому, хто друг, а хто лише намагається їм здаватися.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець буде стурбований діловими питаннями - аж до того, що якщо щось виходить з-під його контролю, він може сприйняти це як особисту образу! Загалом емоційна та надто гостра реакція на практичні завдання ризикує стати «візитною карткою» цього дня. Особливо якщо Стрільцеві здасться, що оточуючі відлиняють від своїх обов'язків - він не дозволить нікому стати гальмом на шляху його прогресу!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг має шанс стати центром тяжіння людей! Навколишні приходитимуть до нього зі своїми проблемами, радощами, турботами, і в багатьох випадках Козеріг здатний надати їм реальну допомогу своєю участю чи підтримкою. Зірки радять йому не соромитись лізти у справи людей – якщо, звичайно, його про це попросять. Альтруїзм Козерога буде винагороджений – можливо, навіть за цим заняттям він зустріне споріднену душу.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію ні за що не варто вплутуватися в конфлікт, що хоча б віддалено нагадує боротьбу за владу! Загалом у конфлікти вплутуватися не варто, а вже в такий особливо. Навіть якщо Водолій здобуде перемогу, вона виявиться уявною – переможені з часом знайдуть можливість взяти реванш. Тому зірки радять Водолію грати у команді за оточуючих, а не проти них. Особливо добре йому вдасться грати захисником, а не нападником.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риб хвилюватимуть питання справедливості – і їх особисті, і світові. Образа від того, як з ними вчинили, почуття власної правоти та бажання цю правоту довести – подібні думки можуть потріпати Рибам нерви. Втім, незважаючи на бойовий настрій, зірки категорично не радять Рибам вплутуватися в суперечки про те, хто має рацію, а хто винен. Ця тема буде болісною і майже напевно призведе до протилежного результату.



