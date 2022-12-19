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19.12.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 грудня

У Харкові хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.

харьков

Вранці малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -6°...-3°C (відчувається як -7°C). Вітер північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-1°C (відчувається як -4°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...-5°C (відчувається як -5°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • 19 грудня вшановується пам’ять святителя Миколи. З цього дня підходять другі морози – Миколині: «На Студеного Миколу снігу навалить гору».
  • Погода цього дня передвіщала погоду на Миколу Літнього (22 травня).
  • Скільки снігу на День святого Миколая, стільки та трави навесні буде.
  • Багато інею на Миколу – до врожаю хліба. Мороз – до врожаю хліба та овочів.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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