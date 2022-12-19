Прогноз погоди у Харкові на 19 грудня

У Харкові хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.
Вранці малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -6°...-3°C (відчувається як -7°C). Вітер північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-1°C (відчувається як -4°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...-5°C (відчувається як -5°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Сьогоднішні зміни можуть виявитися доленосними, проте не намагайтеся заздалегідь прорахувати їхній результат – це все одно не вийде. Довіртеся інтуїції та долі.
У Харкові хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.
Сьогодні православні християни відзначають День святого Миколая Чудотворця – покровителя моряків, купців та дітей.
влажность:
давление:
ветер: