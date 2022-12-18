18.12.2022 21:30 Віталій Хінєвіч

Українці зможуть отримати психологічну допомогу в сімейного лікаря

Через війну потреба в послугах для пікулання про психічне здоров’я українців зросла в рази. Міжнародна практика свідчить, що хоча і проблеми з психічним здоров'ям дуже поширені, але добре піддаються лікуванню на первинній ланці медичної допомоги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну службу здоров'я України.

Повідомляється, що Програму медичних гарантій розширили, щоб психологічну допомогу можна було отримати у сімейного лікаря. Для покращення доступу до цих послуг НСЗУ впроваджує новий пакет - “Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги”.

У межах нового пакету, лікар первинної ланки має надати пацієнту базову психологічну допомогу та скласти план ведення і лікування в межах своєї компетенції.

Лікар первинної ланки оцінить клінічний стан пацієнта, зокрема фізичний та психологічний, щоб виявити тривожні стани, депресії та інші розлади психічного здоров’я. Якщо потрібно, пацієнта направлять на проведення лабораторних та інструментальних досліджень чи скерують на консультацію до лікаря-психіатра.

Також у межах цього пакету сімейні лікарі надаватимуть психологічну підтримку членам родини, які доглядають за пацієнтом.

Послуга надається амбулаторно, або за місцем перебування пацієнта, якщо на це є рішення лікаря первинної ланки.

Щоб отримати психологічну допомогу у сімейного лікаря, пацієнт може звернутися до центру первинної допомоги без направлення. Знайти медзаклада, який надає такі послуги, можна зателефонувавши у контакт-центр НСЗУ 16-77.

Крім того, пацієнта може направити на первинний рівень медичної допомоги лікар-психіатр. Йдеться про пацієнтів із встановленим діагнозом “психічні розлади”, здоров’я яких уже покращилося.

Кількість закладів первинної ланки, які надаватимуть цю послугу за договором з НСЗУ буде збільшуватися. Лікарі та медичні сестри проходитимуть спеціальне навчання, щоб кваліфіковано надавати потрібну допомогу з підтримки психічного здоров’я. Адже фізичне та психічне здоров’я можна лікувати в одному місці. Це робить медичну допомогу комплексною, що є кращим для пацієнтів і економічно ефективнішим для держави.

Мережа закладів первинної меддопомоги є широкою і децентралізованою. А для пацієнта лікар, з яким укладена декларація, є перший фахівець, до якого звертаються по допомогу.

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