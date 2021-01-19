Крещение: традиции и приметы

Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
В этот день Церковь празднует вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, начало его проповеди.
Это третий и последний большой праздник рождественско-новогоднего периода, который замыкает двенадцать святочных дней.
В церквях освящают воду, которая набирает особой силы и целебности. Крещенской водой лечат раны, она помогает отвернуть любое бедствие. Придя утром после ночной церковной службы домой, нужно окропить каждый уголок Вашего жилья свяченой водой, тогда в Вашем доме будет порядок и покой.
В день Крещения вся община, как правило, собиралась около озер или рек, где происходили церковные службы.
Главное событие Крещения – Водосвятие, для чего в одном из водоемов на издавна установленном месте делается прорубь Иордань. Участие в торжественном крестном ходе, молебен, получение святой воды – весь этот день полон для христианина особенного значения. После молебна на реке купаются в ней раздетые, чтобы излечиться от болезней и очиститься от грехов.
Издавна в народе освященную на Крещение воду считали своеобразной панацеей от многих болезней; ней также святили здания, животных, зерно и т.д. И вот загадка: крещенская вода может сохраняться в течение всего года свежей. Некоторые склонны считать, что этому способствует серебро от креста.
В Крещение женщины старались не полоскать в воде белье, потому что «там черти сидят и могут вцепиться». Зато девушки в освященную воду клали калину или кораллы и умывались, чтобы щеки были румяными. В Крещение, на протяжении всего праздника, женщины не ходили за водой; это должны делать только мужчины.
Люди, крещеные 19 января, согласно поверьям, будут всю жизнь счастливы.
Удачным же считается и заключение в этот день помолвки: «Крещенское рукобитье – к счастливой семье». С Крещения до Масленой – свадебные недели.
Также в этот день...
В 1736 году родился Джеймс Уатт (Ватт), шотландский изобретатель, создавший паровой двигатель. Он также ввел в обиход единицу мощности – лошадиную силу. А позднее в его честь была названа и другая единица – ватт.
1809 – родился Эдгар Аллан По, американский поэт, прозаик, критик, «папа детектива», создатель жанра «новеллы ужаса».
1825 – Эзра Деггетт и его племянник Томас Кенсетт из Нью-Йорка запатентовали способ консервирования в жестяных банках лосося, устриц и омаров.
1903 – прошла первая велогонка «Тур де Франс», самое престижное и популярное сегодня соревнование в мире велоспорта.
1907 – в журнале «Variety» появились первые рецензии на кинофильмы. Первым фильмом, получившим одобрение критиков, стала 7-минутная комедия «Восхитительный медовый месяц». Вторым стал 13-минутный фильм «Жизнь ковбоя».
1839 – родился Поль Сезанн, французский художник-импрессионист.
1865 – родился Валентин Серов, русский живописец и график.
1900 – родился Михаил Исаковский, русский советский поэт. Песни, написанные на стихи Михаила Исаковского («Снова замерло всё до рассвета», «Катюша», «Каким ты был, таким ты и остался» и «Ой, цветет калина»), давно считаются народными.
1915 – парижанин Жорж Клод запатентовал неоновую рекламную вывеску.
1939 – Эрнест Хаузен из Форт-Аткинсона (шт. Висконсин) установил непобитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы – 4,4 секунды.
1943 – родилась Дженис Джоплин, легендарная американская блюз-певица.
1955 – президент США Эйзенхауэр разрешил впервые показать по телевидению (а также в киножурналах новостей) отснятую пресс-конференцию. 33-минутная встреча была сокращена до 28 с половиной минут, чтобы удовлетворять требованиям телевизионщиков. Вот откуда и от кого пошло, наверное, понятие «потом все равно вырежут».
1963 – состоялось первое выступление группы «Битлз» на телевидении
1966 – Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии.
1978 – в Германии выпущен последний автомобиль «Фольксваген-жук».
2001 – в Бельгии позволили употребление и хранение марихуаны.
2004 – на кинофестивале Sundance Film Festival состоялась премьера фильма «Пила: Игра на выживание».
2006 – с космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Атлас-5 запущена американская автоматическая межпланетная станция New Horizons, предназначенная для исследования Плутона.
2014 – в Киеве на улице Грушевского началось вооруженное восстание против диктаторского режима Януковича (Вогнехреща).
2017 – в Украине официально появилось Общественное вещание: зарегистрирована Национальная общественная телерадиокомпания Украины.
Именины отмечают: Анастасия, Роман, Феофан.
Рискованных и азартных операций сегодня лучше избегать. Зато соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью, утром и днем без существенных осадков. К вечеру возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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