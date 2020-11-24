24.11.2020 06:00

День друзей: события 24 ноября

В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.



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Этот праздник отмечается преимущественно в США и является маркетинговым ходом для книгораспространителей. В этот день во всех книжных магазинах по всей территории Америки выставляют книги Карнеги, которые именно в этот день, 24 ноября, раскупаются особенно хорошо.



Известный во всем мире американский психолог и педагог Дейл Карнеги, стоявший у истоков создания теории общения, выпустил в 1936 году книгу под названием «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Книга сразу же стала бестселлером, и еще при жизни автора было продано более 5 млн экземпляров.



Пособие является эффективным руководством к развитию навыков делового общения и оказании влияния на окружающих людей при принятии решений. Долгое время в США эта книга являлась настольным пособием и была включена в обязательный перечень книг в школах. Ее разбирали глава за главой, в то время как ее автор сумел обучить более 15000 специалистов и бизнесменов, в числе которых имеются и ныне известные люди.



Кроме его работы «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», Карнеги является автором таких бестселлеров как: «Как перестать беспокоиться и начать жить», «Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично», а также «Ораторское искусство и оказание влияния на деловых партнеров».



Также в этот день...



В 1632 году родился нидерландский философ Бенедикт Спиноза, человек, который умудрился быть изгнанным из еврейской общины Амстердама за вольнодумство.



1642 – голландец Абель Тасман открывает остров у берегов Австралии, названный его именем.



1729 – родился Александр Суворов, генералиссимус, российский полководец, не проигравший ни одного сражения.



1762 – было сделано первое описание сэндвича. Английский историк Гиббон записал в дневнике: «Двадцать или тридцать первых людей королевства сидят за столами – у всех в руках куски хлеба с мясом, так называемые сандвичи». У британцев как раз вошел в моду этот предок бигмака, придуманный Джоном Монтегю, четвертым графом Сандвичем. Его главной страстью были карты. В 1750-х годах дела Сандвича пришли в такое расстройство, что король Георг II почел за благо отправить его послом в Мадрид, дабы спасти от кредиторов. Возвратившись в 1762-м в Лондон, сэр Джон кинулся к карточному столу и сидел за ним сутки напролет. Не отрывая взгляда от карт, Сандвич велел принести холодного мяса и хлеба, а затем подать мясо в «обложке» из двух ломтиков хлеба, чтобы закусывать, не прерывая игры.



1864 – родился Анри де Тулуз-Лотрек, французский живописец, постимпрессионист, мастер графики и рекламного плаката.



1874 – американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку. ХХ век вызывает прочную ассоциацию колючей проволоки с войнами, концлагерями, зонами, а первоначально изобретение носилосугубо мирный характер – предназначалось для ограждения коровьих пастбищ.



1903 – американец Клайд Колман запатентовал электрический автомобильный стартер.



1905 – начало Севастопольского восстания во главе с лейтенантом П.П. Шмидтом, к которому присоединились моряки крейсера «Очаков».



1934 – родился Альфред Шнитке, советский и российский композитор и пианист.



1938 – родилась Наталья Крачковская, актриса театра и кино.



1941 – родился Александр Масляков, телеведущий и режиссер КВН.



1954 – родился Эмир Кустурица, сербский режиссер боснийского происхождения (»Помнишь ли ты Долли Белл?», «Время цыган», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Завет»). Талант Кустурицы отмечен наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» фестиваля в Каннах. Также режиссер – командор французского Ордена искусств и литературы. Кроме работы в кино, Кустурица известен как участник рок-группы «The No Smoking Orchestra».



1956 – постановление ЦК КПСС о восстановлении национальных автономий калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей.



1960 – родился Армен Григорян, лидер группы «Крематорий».



1972 – в Риге во Дворце спорта «Даугава» начался первый открытый чемпионат Европы по самбо. В столицу Латвии съехались борцы Болгарии, Великобритании, Испании, СССР, Югославии, Ирана, Монголии и Японии.



1972 – родился Юрко Юрченко (настоящее имя – Юрий Нечистяк), украинский певец, композитор, лидер группы «Юркеш».



1978 – родилась Кэтрин Хайгл, американская актриса («Голая правда», «Жизнь, как она есть»).



1994 – в Украине начала свою деятельность миссия ОБСЕ.



Именины отмечают: Викентий, Виктор, Максим, Мартирий, Мина, Степан, Степанида, Федор.