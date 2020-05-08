08.05.2020 06:00

День памяти и примирения: события 8 мая

Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником - Днем памяти и примирения.



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В Указе отмечается, что и 8 и 9 мая будут проводиться мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы над нацизмом в Европе и Дню Победы.

Этим документом Украина присоединилась к странам-членам ООН, которые отмечают эту дату с 2004 года.



22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны, и, признавая, что государства-члены могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования, предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам второй мировой войны.



В эти дни во многих европейских странах, кого коснулись ужасы и боль Второй мировой войны, проходят различные памятные мероприятия - торжественные собрания, встречи с ветеранами и их чествование, смотры исторической военной техники, реконструкция некоторых битв и, конечно же, возложение цветов и венков к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата...



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Сегодня отмечается День Красного Креста и Красного Полумесяца – самой гуманной организации на полях сражений.



Он учрежден 8 мая в честь швейцарского гуманиста Анри Дюнана, который родился в этот день в 1828 году. В середине прошлого века по инициативе Дюнана впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненным на полях сражений. В 1863-м по его инициативе была созвана конференция, положившая начало международному обществу Красного Креста.



Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов Османская империя отказалась использовать эту эмблему. Красный крест вызывал у турок негативные ассоциации с крестоносцами. Османская империя заявила о своем намерении использовать в качестве защитной эмблемы красный полумесяц вместо красного креста, сообщив при этом, что будет уважать красный крест, используемый неприятелем. За Османской империей последовали другие страны, где большая часть населения исповедует ислам.



Женевская конвенция 1929 года признала красный полумесяц в качестве второй защитной эмблемы. А на 25-й международной конференции Красного Креста, состоявшейся в октябре 1986 г., было утверждено новое название организации – Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (МККК).



Сегодня Красный Крест работает в 176 странах мира. Его задача – оказание помощи раненым, больным и военнопленным во время вооруженных конфликтов, помощь жертвам стихийных бедствий.



Кстати, Красный Крест – официально зарегистрированный логотип организации, поэтому использование этой символики другими организациями запрещено международным законодательством. Исключение – машины и станции скорой помощи, при условии соблюдения национального законодательства, и что помощь будет оказываться исключительно на безвозмездной основе.



Также в этот день...



В 1429 году французское войско под предводительством Жанны д’Арк сняло английскую осаду с Орлеана, второго по значению города тогдашней Франции. Французы, воодушевленные примером облачившейся в латы Жанны, начали атаку окружавших город англичан 4 мая и в течение нескольких дней выбили их из укреплений. В бою Жанна была ранена, но несмотря на это сражалась до полной победы. Освобождение Орлеана стало поворотным пунктом в Столетней войне, а Жанну д’Арк французы чтят как национальную героиню.



1541 – испанский путешественник Эрнандо де Сото открыл великую реку Миссисипи, глубоко почитаемую как дорогу жизни всеми хиппи мира.



1847 – была запатентована резиновая камера для колеса. Ее называли «Воздушным колесом», а само изобретение принадлежит шотландцу – Роберту Томсону.



1902 – родился Андре Львов, французский микробиолог, расшифровавший генетический код; получил по заслугам Нобелевскую премию.



1903 – родился Фернандель, французский актер, знаменитый комик.



1906 – родился Роберто Росселлини, итальянский кинорежиссер, один из наиболее значимых персон кинематографического движения итальянского неореализма и отец известной модели и актрисы Изабеллы Росселлини.



1914 – основана кинокомпания Paramount Pictures.



1921 – русские эмигранты открыли в Константинополе тараканьи бега.



1945 – в пригороде Берлина Карсхорсте в 22:43 по центральноевропейскому времени был подписан окончательный Акт о военной капитуляции Германии. От имени германского Верховного главнокомандования акт подписывают начальник штаба верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель, главнокомандующий военно-морскими силами адмирал фон Фридебург, генерал-полковник авиации Г.Ю. Штумпф. Советский Союз представил заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Г.К. Жуков, союзников – главный маршал авиации Великобритании А. Теддер. В СССР о капитуляции Германии будет объявлено в ночь с 8 на 9 мая, поэтому День Победы отмечается 9 мая.



1950 – обложку нового номера французского журнала для женщин «Elle» украсила фотография 15-летней Бриджит Бардо. Она привлекла внимание начинающего кинорежиссера Роже Вадима, который вскоре снял ее в своем первом фильме. В 1952-м они поженились, а после ленты Вадима «И Бог создал женщину» (1956) Бардо стала звездой французского экрана.



1961 – родился Владимир Шевельков, актер театра и кино («В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Сердца трех», «Гардемарины, вперед»).



1967 – капитаны «Куин Мэри» и «Куин Элизабет» получили приказы о выводе судов из эксплуатации (самых популярных и грандиозных плавучих сооружений за всю историю пассажирского флота).



1967 – открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата» в Москве, в Александровском саду, у стен Кремля.



1970 – вышел диск «Let It Be» группы The Beatles.



1975 – родился Энрике Иглесиас, испанский певец.



1976 – группа «ABBA» в третий раз поднялась на первое место британского хит-парада с песней «Fernando», которое удерживало в течение месяца.



1981 – родился Потап (он же Алексей Потапенко), украинский продюсер и исполнитель.



1984 – Национальный Олимпийский комитет СССР принял решение о бойкоте летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Решение обосновывалось угрозами насилия по отношению к советским спортсменам, хотя на самом деле было чисто политическим решением в ответ на бойкот Олимпиады в Москве в 1980 году.



1999 – американский хит-парад на пять недель возглавил знаменитый латиноамериканский «трясогуз» Рикки Мартин с песней «Livin’ La Vida Loca».



2003 – в Бари (Италия) состоялась торжественная церемония открытия памятника Святому Николаю Чудотворцу. Памятник, выполненный Зурабом Церетели, установлен напротив храма Святителя Николая, где покоятся останки святого.

2012 – архиепископом Харьковским и Богодуховским назначен Онуфрий (Легкий). До этого был временным управляющим Харьковской епархией. В 2008 году Онуфрию присвоено звание почетного гражданина Харькова.



Именины отмечают: Василий, Марк, Селиверст, Сергей.