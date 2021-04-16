16.04.2021 15:12

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

В выходные дни, 17 и 18 апреля, погоду будут определять остатки старого и малоподвижного циклона Xander, поэтому периодически проходить небольшие дожди, а температура будет на 1-3 градуса ниже нормы.

В субботу, 17 апреля, ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3°...+5°С, днем +9°...+11°С (температура комфорта +7°С).



В воскресенье, 18 апреля, солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2°...+7°С, днем +11°...+16°С (температура комфорта +13°С).



Вероятность магнитных бурь: 25%. Солнечная активность повысится. В утренние часы субботы и воскресенья ожидаются слабые магнитные бури. Метеозависимым людям колебания космической погоды могут доставить незначительные проблемы с самочувствием.