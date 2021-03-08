08.03.2021 13:38

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 9 марта

В этот день в Харькове облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без осадков.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 63%. Температура воздуха -6°...-4°C (ощущается как -6°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 30%. Температура воздуха -3°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -5°...-7°C (ощущается как -5°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Космическая погода будет благоприятной. Солнечная активность понизилась и пока остается стабильной. А несущественные возмущения геомагнитного поля никак не отразятся на состоянии здоровья и самочувствия людей.



Народные приметы. С 8 по 15 марта не исключено возвращение холодов: «Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится». Зима уступает место весне.



Какая погода 9 марта – таким будет и весь апрель.



Снег в жтот день говорит о том, что Пасха будет холодной.



Если у месяца яркие рожки, значит, на следующее утро будет мороз.



Если птицы начали вить гнезда на солнечной стороне - надо ждать холодного лета.



В лесу дятел застучал, значит, весна задержится.



Синица весело щебечет – к потеплению.



Увидеть в этот день жаворонка или аиста – на счастье.