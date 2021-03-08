Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 9 марта

В этот день в Харькове облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без осадков.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 63%. Температура воздуха -6°...-4°C (ощущается как -6°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 30%. Температура воздуха -3°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -5°...-7°C (ощущается как -5°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Космическая погода будет благоприятной. Солнечная активность понизилась и пока остается стабильной. А несущественные возмущения геомагнитного поля никак не отразятся на состоянии здоровья и самочувствия людей.
Народные приметы. С 8 по 15 марта не исключено возвращение холодов: «Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится». Зима уступает место весне.
Какая погода 9 марта – таким будет и весь апрель.
Снег в жтот день говорит о том, что Пасха будет холодной.
Если у месяца яркие рожки, значит, на следующее утро будет мороз.
Если птицы начали вить гнезда на солнечной стороне - надо ждать холодного лета.
В лесу дятел застучал, значит, весна задержится.
Синица весело щебечет – к потеплению.
Увидеть в этот день жаворонка или аиста – на счастье.
Любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты, потребуют от вас внимания. Не исключены недоразумения и ссоры по финансовым делам.
Пришедший циклон Gerd испортил погоду, по ночам ожидается мороз, а днем – осадки и сильный ветер.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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