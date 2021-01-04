Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 5 января

Облака в Харькове днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. В городе сухо, по области небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...-2°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Ожидаются геомагнитные колебания, которые усилятся к вечеру. Но они не приведут к возникновению магнитных бурь. Тем не менее, метеозависимым людям следует быть осторожными.
Народные приметы. Для этого дня характерна ветреная погода — это предвещало хороший урожай.
Наши предки по погоде этого дня предсказывали погоду ноября.
Африканским страстям сегодня лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное, не требующее от вас излишнего морального или физического напряжения – например, совместный поход в кино или в ресторан.
Облака в Харькове днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. В городе сухо, по области небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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