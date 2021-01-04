04.01.2021 14:20

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 5 января

Облака в Харькове днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. В городе сухо, по области небольшие осадки. На дорогах гололедица.





Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...-2°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Ожидаются геомагнитные колебания, которые усилятся к вечеру. Но они не приведут к возникновению магнитных бурь. Тем не менее, метеозависимым людям следует быть осторожными.



Народные приметы. Для этого дня характерна ветреная погода — это предвещало хороший урожай.



Наши предки по погоде этого дня предсказывали погоду ноября.