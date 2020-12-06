Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 7 декабря (РЕДПОСТ)

В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -8°...-4°C (ощущается как -12°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-6°C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5...-6°C (ощущается как -10°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Значительных геомагнитных возмущений в течение всего дня не ожидается. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном воздействии космической погоды на их самочувствие.
Народные приметы. Если день выдался ясным, то зима будет холодной.
Если тепло, туманно и слякотно, значит морозов не будет еще десять дней.
Если на небе видно много маленьких звезд – к скорому снегопаду.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
Первые зимние выходные будут малоснежными, но холодными.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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