04.12.2020 14:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ)

Первые зимние выходные будут малоснежными, но холодными.



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В субботу, 5 декабря, до обеда в Харькове продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4°...-6°С, днем -1°...-3°С (температура комфорта -5°С).



В воскресенье, 6 декабря, с утра и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6°...-11°С, днем 0°...-5°С (температура комфорта -9°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь не ожидается. Магнитосфера остается в спокойном состоянии. Метеозависимые люди могут не беспокоиться о своем здоровье.