03.12.2020 14:08

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 4 декабря (РЕДПОСТ)

С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...-3°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3...-2°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Значительных геомагнитных возмущений в течение всего дня не ожидается. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном воздействии космической погоды на их самочувствие.



Народные приметы. 4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В прежнее время этот день называли «воротами зимы» и говорили: «Введение пришло — зиму привело».



Верили, что 4 декабря по улицам проезжает сама Зима — в белоснежной шубе, на тройке лошадей. Своим дыханием она морозит воздух, рисует снежные узоры на окнах. Мороз и солнце в этот день считались хорошим знаком: это означало хороший урожай хлеба следующим летом. «Сильная зима — готовь закрома», — так говорили по этому поводу. Если же погода выдавалась пасмурной и теплой - на плодородный год не надеялись.



По Введенью судили и о предстоящей погоде — особенно той, которая ожидалась на приближающиеся праздники. Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными.



Наши предки приметили, если на Введение похолодает, то зима будет строгой. Если первый снег пошел до Введенья – он быстро растает, а если после – будет лежать до самой весны.