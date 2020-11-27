27.11.2020 14:17

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ)

Выходные будут сырыми и теплыми. Субботний дождь в воскресенье перейдет в мокрый снег.



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В субботу, 28 ноября, будет облачно. Ночью в городе без осадков, местами по области небольшой дождь; слабый туман. Днем умеренный дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2°...+4°С, днем +5°...+7°С (температура комфорта +5°С).



В воскресенье, 22 ноября, солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0°...+5°С, днем +3°...+8°С (температура комфорта +3°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Активность Солнца периодически повышается и понижается. Между тем, изменения настолько несущественные, что на состоянии магнитосферы не отражаются. Магнитные бури не произойдут.