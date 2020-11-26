Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 27 ноября (РЕДПОСТ)

В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Утром пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +4°...+5°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +4...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, а небольшие геомагнитные колебания не повлияют на самочувствие людей.
Народные приметы. Если в этот день облачно или выпадет снег — к ненастному маю; иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет.
Если начали каркать вороны – ударит оттепель.
Если ситуация позволяет, плывите по течению, и вы получите массу положительных эмоций, которых вам с лихвой хватит на всю неделю.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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