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25.11.2020  14:24   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 25 ноября (РЕДПОСТ)

Пасмурно, без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Ночью и утром слабый гололед, на дорогах местами гололедица.


Фото: Василий Голосный

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+3°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +4...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Синоптики прогнозируют в течение дня небольшие колебания геомагнитного поля. Магнитных бурь не ожидается. Метеозависимым людям стоит быть более внимательными к собственному самочувствию.

Народные приметы. Если в этот день порывистый ветер затихает только к вечеру, то в ближайшие дни можно ожидать потепления.

Днем началась снежная буря – ночью будет мороз.

Иней на деревьях в этот день говорил, что можно ожидать хорошего урожая.

Звезды мерцают ярко – будет снежная и ветреная погода.

Млечный Путь хорошо виден – к стуже.

В этот день почитается память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. С прежних времен известно, что «на Златоуста все поле пусто». В это время «всякая зябь останавливается в росте», то есть земля погружается в сон до весны.

Тэги:  погода, прогноз погоды, ноябрь, харьков
 
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