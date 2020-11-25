25.11.2020 14:24

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 25 ноября (РЕДПОСТ)

Пасмурно, без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Ночью и утром слабый гололед, на дорогах местами гололедица.



Фото: Василий Голосный

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+3°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +4...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Синоптики прогнозируют в течение дня небольшие колебания геомагнитного поля. Магнитных бурь не ожидается. Метеозависимым людям стоит быть более внимательными к собственному самочувствию.



Народные приметы. Если в этот день порывистый ветер затихает только к вечеру, то в ближайшие дни можно ожидать потепления.



Днем началась снежная буря – ночью будет мороз.



Иней на деревьях в этот день говорил, что можно ожидать хорошего урожая.



Звезды мерцают ярко – будет снежная и ветреная погода.



Млечный Путь хорошо виден – к стуже.



В этот день почитается память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. С прежних времен известно, что «на Златоуста все поле пусто». В это время «всякая зябь останавливается в росте», то есть земля погружается в сон до весны.