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24.11.2020  14:41   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 25 ноября (РЕДПОСТ)

Осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются на протяжении суток, днем могут усилиться, но к вечеру начнут ослабевать. На дорогах местами гололедица.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 78%. Температура воздуха +1°...+3°C (ощущается как -1°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 86%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как 0°C). Вечер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 73%. Температура воздуха +3...+2°C (ощущается как +1°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. Солнечная активность повысится к вечеру, но воздействия магнитных бурь можно не опасаться.

Народные приметы. Если изморозь поутру появилась – будут вечерние заморозки.

В этот день предсказывали погоду: если шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели до самого Введения (4 декабря), а до февраля будет сыро и влажно.

Если в этот день холода не наступили – весна придет раньше обычного.

Если снег выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.

В старину проделывали такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку, если она провалится, значит, снег сойдет, если не провалится – снег останется на земле.

Тэги:  погода, прогноз погоды, ноябрь, харьков
 
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