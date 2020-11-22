Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 20 ноября (РЕДПОСТ)

Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 77%. Температура воздуха 0°...+3°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как -1°C). Вечер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +3...+2°C (ощущается как 0°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 20%. В течение всего дня будет наблюдаться небольшие геомагнитные колебания. Но магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым людям следует быть внимательными к собственному самочувствию.
Народные приметы. Погода в это время довольно изменчива: «Ераст на всё горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу».
Иней на деревьях предвещал мороз, а туман — тепло. Однако, если в этот день на деревьях иней лежал с утра, то до самого Введения (4 декабря) морозы будут сменяться оттепелью.
Если дует ветер, то вскоре закружат метели.
Если в этот день развезло дороги, то зима будет лютой.
Если расчирикались воробьи, то вскоре наступит оттепель. Если же они прячутся в траве, то быть снежной буре.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его энтузиазм не будет знать границ.
Из-за атмосферного фронта в Харьков ожидаются туман, гололед и мокрый снег.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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