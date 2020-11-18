Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 19 ноября (РЕДПОСТ)
18.11.2020  16:11   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 19 ноября (РЕДПОСТ)

19 ноября на Харьковщине ожидается сухая и морозная погода под влиянием гребня мощного антициклона с центром над Западным Казахстаном.


//Facebook

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -6°...-1°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...-2°C (ощущается как -3°C). Вечер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4...-5°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики прогнозируют лишь незначительное повышение солнечной активности. Магнитных бурь также не предвидится. Поэтому метеозависимые люди могут не переживать о негативном влиянии космической погоды на их здоровье.

Народные приметы. Заря алого цвета – к снегу или дождю.

Если стоит безветренная погода, то скоро грянут морозы.

Небо украсило множество звезд – быть холодам, а если они еще и слабо видны, то может начаться снегопад.

Снегопад в этот день обещает снежную зиму, которая особенно хороша для озимых. В прежние времена говорили: «Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко — так и хлеба будет гладко».

В первой трети ноября, около Михайлова дня (21 ноября), нередко бывает возврат тепла: задождит, затуманит, и пойдут оттепели.

Тэги:  погода, прогноз погоды, ноябрь, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.11 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 18 ноября (РЕДПОСТ) 17.11 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 17 ноября (РЕДПОСТ) 16.11 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 16 ноября (РЕДПОСТ)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 