18.11.2020 16:11

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 19 ноября (РЕДПОСТ)

19 ноября на Харьковщине ожидается сухая и морозная погода под влиянием гребня мощного антициклона с центром над Западным Казахстаном.



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Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -6°...-1°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 768 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...-2°C (ощущается как -3°C). Вечер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4...-5°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики прогнозируют лишь незначительное повышение солнечной активности. Магнитных бурь также не предвидится. Поэтому метеозависимые люди могут не переживать о негативном влиянии космической погоды на их здоровье.



Народные приметы. Заря алого цвета – к снегу или дождю.



Если стоит безветренная погода, то скоро грянут морозы.



Небо украсило множество звезд – быть холодам, а если они еще и слабо видны, то может начаться снегопад.



Снегопад в этот день обещает снежную зиму, которая особенно хороша для озимых. В прежние времена говорили: «Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко — так и хлеба будет гладко».



В первой трети ноября, около Михайлова дня (21 ноября), нередко бывает возврат тепла: задождит, затуманит, и пойдут оттепели.