27.10.2020 14:37

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 28 октября (РЕДПОСТ)

Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.



// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха +6°...+11°C (ощущается как +8°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +12°...+13°C (ощущается как +11°C). Вечер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+8°C (ощущается как +10°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. В течение всего дня будут наблюдаться небольшие геомагнитные колебания. Тем не менее, магнитных бурь не ожидается.



Народные приметы. Над восходящим солнцем проплывают облака – в ближайшее время хорошей погоды не будет.



В этот день небо голубого цвета – не следует ждать теплую погоду.



Если солнце при закате окружено красными кругами, то всю неделю будет морозная погода.



Если на чистом вечернем небе рядом с луной есть небольшие круги, то грянет мороз. Если эти круги красноватого цвета и неясной формы, то будет снегопад и ветреная погода.



Если звезды на небе тусклые, то тепло продержится еще две недели.



Наши предки приметили, с какого числа в октябре пойдёт снег, с того числа весна откроется в апреле.



