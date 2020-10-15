15.10.2020 15:54

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 16 октября (РЕДПОСТ)

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.



// РЕДПОСТ

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +10°...+12°C (ощущается как +13°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 39%. Температура воздуха +18°...+20°C (ощущается как +21°C). Вечер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 14%. Температура воздуха +16°...+14°C (ощущается как +17°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики обещают благоприятную космическую погоду без магнитных бурь. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.



Народные приметы. По представлению наших предков с 16 октября начиналась глубокая осень. Это время листопада, первых снегопадов, заморозков и отлета птиц. Сравнительно теплые и ясные дни сменялись туманами, дождями и похолоданием.



Считалось, что первый снег за сорок дней до зимы выпадает, и в прежние времена в этот день на самом деле нередко бывал первый снег.