15.10.2020 08:20

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 15 октября (РЕДПОСТ)

В Харькове и области 15 октября ожидается понижение температуры воздуха



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По сведениям синоптиков, ночью температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Без осадков.

Днем температура воздуха составит 17-19 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 м / с. Без осадков.

Народный прогноз погоды

: 15 октября почитается память святого Киприана. Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз. А если на Киприана сильный дождь и ледяной ветер - зима будет студеной. В это время происходит ранний переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0 градусов Цельсия.