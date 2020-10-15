Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 15 октября (РЕДПОСТ)

В Харькове и области 15 октября ожидается понижение температуры воздуха
По сведениям синоптиков, ночью температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Без осадков.
Днем температура воздуха составит 17-19 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 м / с. Без осадков.
: 15 октября почитается память святого Киприана. Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз. А если на Киприана сильный дождь и ледяной ветер - зима будет студеной. В это время происходит ранний переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0 градусов Цельсия.
Для не ленивых день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
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