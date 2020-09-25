25.09.2020 14:02

Штормовое предупреждение: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ)

Днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября по Харькову и области штормовое предупреждение: ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.



// РЕДПОСТ

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области ожидается по-летнему теплая, но ветреная погода. Переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12°...+14°С, днем +26°...+28°С (температура комфорта +28°С).



В воскресенье, 27 сентября, ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня, и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11°...+16°С, днем +20°...+25°С (температура комфорта +23°С).



Вероятность магнитных бурь: 10%. Активность Солнца повысится. Но слабые возмущения геомагнитного поля не приведут к возникновению магнитных бурь.